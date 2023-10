SV Scheifling schießt UFC Gaal mit 6:0 ab

Details Samstag, 28. Oktober 2023 22:14

SV Scheifling erteilte UFC Gaal eine Lehrstunde und gewann mit 6:0. Scheifling war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. In der letzten Viertelstunde des Spiels traf der Gastgeber drei Mal.

Rote Karte nach einer Viertelstunde und die Ebner-Truppe führte zur Pause mit 2:0

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag das Heimteam bereits in Front. Raphael Zucker markierte in der fünften Minute nach einem Konter die Führung. Dann musste schon Alexander Kammersberger nach Torraub vom Feld. Hatte sich UFC Gaal damit schon nach 15 Minuten der Siegchance beraubt?

Dominik Straner nutzte die Chance für SV Scheifling/St. Lorenzen und beförderte in der 21. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Die Hintermannschaft von UFC Gaal ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

Am Ende fiel der Gast in der Defensive auseinander

Mit dem 3:0 von Manuel Reiner für SV Scheifling war das Spiel eigentlich schon entschieden (48.). In der 74. Minute legte Raphael Gruber zum 4:0 zugunsten von Scheifling nach. David Marcel Panzer vollendete zum fünften Tagestreffer in der 84. Spielminute. Reiner stellte schließlich in der 85. Minute den 6:0-Sieg für SV Scheifling/St. Lorenzen sicher. Letztlich feierte SV Scheifling gegen die Gäste nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

So steht es um die beiden Teams - jetzt geht es in die Winterpause

Im letzten Hinrundenspiel errang Scheifling drei Zähler und weist als Tabellenfünfter nun insgesamt 27 Punkte auf. Neun Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SV Scheifling. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird Scheifling die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

UFC Gaal muss in der Rückrunde zur großen Aufholjagd blasen, wenn der Klassenerhalt erreicht werden soll. Mit 38 Toren fing sich das Schlusslicht die meisten Gegentore in der Gebietsliga Mur ein. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von UFC Gaal alles andere als positiv. Der Gastgeber hat die Krise von UFC Gaal verschärft. Das Team musste bereits den vierten Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen.

Nach der klaren Niederlage gegen SV Scheifling ist UFC Gaal weiter das defensivschwächste Team der Gebietsliga Mur.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 16.03.2024 empfängt Scheifling dann im nächsten Spiel FC Frojach, während UFC Gaal am gleichen Tag bei USC Angelcenter Murtal St. Georgen / J. antritt.

Scheifling: Patric Thomas Kreuzer - Julian Gruber, Gottfried Moser, Sebastian Stütz, Daniel Wilfried Grogger (K) - Raphael Zucker, Daniel Waschnig, Marcel Krenold - Dominik Straner, Alin Mircea Tocu, Manuel Reiner



Ersatzspieler: Manuel Hansmann, Raphael Gruber, Simon Fussi, David Marcel Panzer, Rene Koller, Marco Gruber



Trainer: Jürgen Ebner

UFC Forstverwaltung Wasserberg Gaal: Michael Kolland - Thomas Tiroch, Lucas Lerchbacher, Lukas Wabnegger - Maximilian Gaugusch, Alexander Kammersberger, Matthias Hopf, Michael Pöllauer (K), Tobias Feldbaumer, Dominik Weitenthaler - Johannes Steffl



Ersatzspieler: Elias Sandtner, Jan Hauser



Trainer: Herbert Müller Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: SV Scheifling/St. Lorenzen – UFC Gaal, 6:0 (2:0)

85 Manuel Reiner 6:0

84 David Marcel Panzer 5:0

74 Raphael Gruber 4:0

48 Manuel Reiner 3:0

21 Dominik Straner 2:0

5 Raphael Zucker 1:0

