SC Stadl/Mur gewinnt über USV Krakaudorf in einem hart umkämpften Match - letzten Platz abgewendet

Details Samstag, 08. Juni 2024 21:48

In der 26. Runde der Gebietsliga Mur traf der USV KFZ Erdbau Moser Krakaudorf auf den SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur. Das Spiel endete mit einem 0:2 zugunsten des Gastgeber. Trotz einer kämpferischen Leistung konnte Krakaudorf den Gästen nicht genügend entgegensetzen, und zwei gut herausgespielte Tore von Harald Hartl und Samuel Hainzl sicherten dem Heimteam den Sieg. Die Partie war geprägt von intensiven Zweikämpfen und einem klaren Chancenplus für die Gastmannschaft.

Erste Halbzeit: Tor von Stadl/Mur nach einer guten Viertelstunde

Bereits in der Anfangsphase zeigten beide Teams einen starken Einsatz, wobei Krakaudorf versuchte, durch schnelles Umschaltspiel Akzente zu setzen. In der 9. Minute hatte Weißenbacher eine gute Chance für Krakaudorf, doch der Torwart der Gäste, Marcel Müller, parierte den Schuss souverän.

Das Team aus dem Tabellenkeller fand schneller in die Partie und nutzte in der 19. Minute eine ihrer Chancen konsequent. Harald Hartl erzielte das 0:1 für die Gäste und brachte sein Team damit in Führung. Krakaudorf zeigte sich unbeeindruckt und versuchte, das Spielgeschehen an sich zu reißen, doch Stadl verteidigte geschickt und ließ kaum nennenswerte Chancen zu.

In den letzten Minuten der ersten Halbzeit zeichnete sich eine leichte Überlegenheit für Krakaudorf ab, jedoch ohne zwingende Torchancen zu kreieren. Stadl/Mur hingegen wirkte nun etwas müde von dem intensiven Spiel der bisherigen Spielminuten, was Krakaudorf jedoch nicht ausnutzen konnte. Bis zur Halbzeit blieb es bei der knappen Führung für die Gäste, die in einem insgesamt unspektakulären Spielverlauf den Ton angaben.

Zweite Halbzeit: Stadl/Mur macht den Sack zu und bleibt vor Gaal

Nach der Pause versuchte Krakaudorf, mit frischem Wind aus der Kabine zu kommen, was jedoch zunächst nicht gelang. Das Spiel von Krakaudorf verbesserte sich kaum, und Stadl konnte sich defensiv weiterhin behaupten. In der 57. Minute zeigte sich Krakaudorf allerdings etwas stärker und kam besser ins Spiel.

Doch es war Samuel Hainzl, der in der 68. Minute für die Vorentscheidung sorgte. Mit einem präzisen Schuss erhöhte er auf 0:2 für den SC Stadl/Mur, was die Hoffnungen von Krakaudorf auf ein Comeback weiter schwinden ließ. Trotz einiger guter Ansätze in der Offensive gelang es Krakaudorf nicht, die Abwehr der Gäste ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.

Bis zum Ende der Partie blieb das Geschehen auf dem Platz wenig aufregend. Krakaudorf fand nicht die Mittel, um den Rückstand zu verkürzen, und Stadl/Mur verteidigte die Führung souverän. Der Schlusspfiff ertönte nach 90 Minuten und besiegelte den 2:0-Erfolg für die Gäste.

Das Spiel war geprägt von einer soliden Defensivarbeit des SC Stadl/Mur und einer eher unglücklichen Leistung des USV Krakaudorf, der an diesem Tag nicht seine beste Form zeigte. Mit diesem Sieg sicherte sich Stadl/Mur wichtige Punkte in der Gebietsliga Mur, da man den fixen Abstiegsplatz verhindern konnte.

Aufstellungen:

USV KFZ Erdbau MOSER Krakaudorf: Elmar Stefan Schattner - Simon Johann Hirschbeck, Lukas Thanner, Adrian Shatri, Janik Jessner - Fabian Siebenhofer, Manuel Macheiner (K), Fabian Weißenbacher, David Kleinferchner, Moritz Moser - Stefan Hollerer

Ersatzspieler: Marcel Kleinferchner, Rene Wallner, David Hlebaina, Christoph Kogler, Patrick Wallner, Daniel Thanner

Trainer: Alexander Jesner

Stadl: Marcel Hermann Müller - Johannes Autischer, Julian Michael Brachmaier, Philipp Kapun - Almedin Mulaosmanovic, Michael Hölzlsauer, Samuel Hainzl, Paul Weilharter (K) - Gergö Simon, Florian Edlinger, Harald Hartl

Ersatzspieler: Philipp Gerold, Marc Angelo Haas, Bernhard Dröscher

Trainer: Elvir Mulaosmanovic

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mur: Krakaudorf : Stadl - 0:2 (0:1)

68 Samuel Hainzl 0:2

19 Harald Hartl 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.