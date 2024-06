Packendes Duell in der Gebietsliga Mur endet mit einem 2:2-Unentschieden

Im spannenden Aufeinandertreffen zwischen FSC Pöls und USV St. Peter ob Judenburg in der 26. Runde der Gebietsliga Mur trennten sich die beiden Teams mit einem 2:2-Unentschieden. Trotz des ungemütlichen Wetters, das sogar zu einer Spielunterbrechung führte, erlebten die Zuschauer ein packendes und dramatisches Spiel. Die Gäste aus St. Peter ob Judenburg sicherten sich mit diesem Punkt den Vizemeister-Titel und bewahrten somit die Chance auf die Relegation.

St. Peter ob Judenburg ist Vizemeister in der Gebietsliga Mur

Frühe Führung und schnelle Antwort

Von Beginn an zeigte USV St. Peter ob Judenburg, warum sie in dieser Saison zu den dominierenden Teams gehören. Bereits in der vierten Minute gab es den ersten Schockmoment, als Marchl unglücklich getroffen wurde und behandelt werden musste. Trotz dieser frühen Unterbrechung fanden die Gäste schnell ihren Rhythmus. Sie dominierten das Spiel und drängten auf das erste Tor. Doch es war der FSC Pöls, der in der 19. Minute den ersten Treffer erzielte. Astrit Basha überlupfte den herauslaufenden Keeper und brachte die Hausherren mit 1:0 in Führung.

Die Antwort von USV St. Peter ob Judenburg ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur vier Minuten später, in der 23. Minute, erzielte Konstantin Grillitsch nach einem Freistoß aus 30 Metern den Ausgleich. Der präzise Schuss ließ dem Torhüter von FSC Pöls keine Chance und stellte das Spiel wieder auf Gleichstand. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten blieb es bis zur Halbzeitpause beim 1:1.

Regenschauer und dramatisches Finale

Die zweite Halbzeit begann mit Verzögerungen und Unsicherheiten. Ein starker Regenschauer sorgte für eine längere Spielunterbrechung, da der Platz vom Wasser befreit werden musste. Erst um 19:15 Uhr konnte das Spiel fortgesetzt werden. Die Bedingungen blieben jedoch schwierig, was zu mehreren strittigen Szenen führte.

In der 58. Minute erzielte Markus Döltelmayer das 2:1 für USV St. Peter ob Judenburg. Der "Goalgetter vom Dienst" schlenzte den Ball rechts am Keeper vorbei und brachte die Gäste erneut in Führung. Das Spiel wurde zunehmend intensiver, und beide Teams kämpften verbissen um jeden Ball. Es gab mehrere strittige Entscheidungen, und die Emotionen kochten hoch. Ein vermeintliches drittes Tor für USV St. Peter ob Judenburg in der 66. Minute wurde wegen einer Abseitsstellung aberkannt, was für weiteren Unmut sorgte.

Die Schlussphase des Spiels war an Dramatik kaum zu überbieten. In der 87. Minute verhinderte der Torhüter von USV St. Peter ob Judenburg mit einer Glanzparade den Ausgleich. FSC Pöls drängte weiter und setzte alles auf eine Karte. In der Nachspielzeit, genau in der 94. Minute, erzielte FSC Pöls den umjubelten Ausgleich. Der Treffer fiel nach mehreren unübersichtlichen Situationen im Strafraum, und die Zuschauer bejubelten das 2:2.

Mit dem Schlusspfiff in der 95. Minute endete das Spiel mit einem Unentschieden. USV St. Peter ob Judenburg sicherte sich trotz des späten Ausgleichs den Vizemeister-Titel und damit die Chance auf eine eventuelle Relegation. FSC Pöls zeigte trotz der widrigen Bedingungen und der spielerischen Überlegenheit des Gegners eine kämpferische Leistung und belohnte sich in letzter Sekunde mit dem Ausgleich.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Jules (3400 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Jules mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.