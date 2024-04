FC Oberes Feistritztal - Lukas Wurm neuer Chefcoach, Trainer Lechner hat sich schon verabschiedet

Details Dienstag, 09. April 2024 21:10

Wie der FC Oberes Feistritzal heute mitteilte, hat Trainer Harald Lechner den Verein auf eigenen Wunsch mit sofortiger Wirkung verlassen. Der Fußballlehrer hatte den Absteiger Ende August 2023 übernommen und mit dem Team den Wiederaufstieg in die Unterliga Ost als Ziel gehabt. Nun soll er ein Angebot aus einer höheren Spielklasse haben und bat den Verein um die sofortige Freigabe. Diese erteilte der Verein ihm und mit dem erst 26- jährigen Lukas Wurm hat man bereits den Nachfolger vorgestellt.

Wurm trainierte bisher im Jugendbereich und bekommt nun die Möglichkeit sich in der Kampfmannschaft zu beweisen

Mit Lukas Wurm kommt ein junger Trainer nach Birkfeld

Lukas Wurm war ein talentierter Fußballer, der als aktiver Spieler die längste Zeit bei SU Naintsch verbracht hat. Am Ende seiner kurzen Laufbahn war er als Spieler bei FC Oberes Feistritztal in Birkfeld aktiv. Aufgrund einer schweren Verletzung musste er seine Karriere frühzeitig beenden und absolvierte die Trainerausbildungen.

Statement des Vereins

Roland Wurm - Sportlicher Leiter FCOF

"Als mich Coach Lechner kontaktiert hat, dass er ein Angebot aus einer höheren Liga hat, war mir klar, dass es schwierig wird, ihn zu halten. Wir haben uns absolut im Guten geeinigt und es ist beiden Seiten dennoch sehr schwer gefallen. Ich wünsche nur das Beste und hier ist eine Freundschaft entstanden. Nun geben wir einem Eigengewächs die Chance und wir haben uns mit Lukas Wurm geeinigt. Ich wünsche Lukas viel Glück, Spaß und viel Erfolg.“

So seht es um die Birkfelder

Nachdem FC Oberes Feistritztal hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist Oberes Feistritztal weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden ist die funktionierende Defensive, die erst 17 Gegentreffer hinnehmen musste. Man knüpft mit dem Sieg am letzten Wochenende an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte FC Oberes Feistritztal zehn Siege, drei Unentschieden und kassierte nur vier Niederlagen. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Oberes Feistritztal allerdings nur sechs Zähler.

Am kommenden Freitag spielt der FC Oberes Feistritztal gegen USV Stubenberg und Lukas Wurm startet seine Trainerlaufbahn.

Bericht Florian Kober

