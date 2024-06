Nur ein Team kann Meister sein - der Zweikampf zwischen Oberes Feistritztal und St.Johann

Details Donnerstag, 06. Juni 2024 20:21

Es war das mit Spannung erwartete Spitzenspiel der Gebietsliga Ost, als am vergangenen Wochenende der FC Oberes Feistritztal und der Tabellenführer St. Johann im Robert Almer Stadion aufeinandertrafen. Die Vorzeichen waren klar: Beide Teams hatten bisher eine herausragende Saison gespielt, doch nur einer kann am Ende als Meister hervorgehen. Und dieses Mal war es der FC Oberes Feistritztal, der mit einem deutlichen 4:1-Sieg die Tabellenspitze eroberte und sich damit in eine ausgezeichnete Ausgangsposition für den Meistertitel brachte.

Nach dem Spiel feierten die Birkfelder den Sieg und die Tabellenführung

Rückblick auf das letzte Wochenende

Im Vorfeld des Spiels herrschte große Aufregung. Der FC Oberes Feistritztal hatte bis dato nur vier Spiele in der Saison verloren, während St. Johann sogar nur drei Niederlagen hinnehmen musste. Beide Teams waren seit vielen Wochen ungeschlagen – die Birkfelder seit acht Spielen und St. Johann sogar seit beeindruckenden zwölf Partien. Kein Wunder, dass die Erwartungen an dieses Duell hoch waren, so verfolgten auch 650 Zuschauer diese Partie.

Mit 75 Toren stellt St. Johann die beste Offensive der Liga und hat in Zsolt Hegyesi den Toptorschützen der Liga in seinen Reihen. Hegyesi traf bisher 25 Mal und führte die Torschützenliste souverän an. Doch auch der FC Oberes Feistritztal konnte mit einem starken Angriff aufwarten. Patrick Riegler, der beste Torschütze des Gastgebers, hat bereits 21 Treffer erzielt. Entscheidender Faktor für den Erfolg des FCOF war jedoch die Abwehr, die mit nur 21 Gegentoren die beste Defensive der Liga stellte.

Vor dem Spiel war klar: Gewinnt St. Johann, wäre das Team mit dem Schlusspfiff Meister und direkter Aufsteiger in die Unterliga Ost. Ein anderes Ergebnis hätte die Entscheidung auf die letzte Runde verschoben. Der FC Oberes Feistritztal zeigte keine Gnade und gewann überzeugend mit 4:1. Damit übernahmen die Birkfelder die Tabellenführung und haben nun alles in der eigenen Hand.

Am Samstag um 17:00 geht das Duell in die letzte Runde

Der letzte Spieltag verspricht nun Spannung pur. St. Johann empfängt in der finalen Runde das Team aus Schönegg, während der FC Oberes Feistritztal nach St. Kathrein reist. St. Kathrein ist bekanntlich zuhause eine Macht und holte dort bisher 28 Punkte – drei Punkte mehr als der FC Oberes Feistritztal. Doch die Birkfelder haben auswärts bisher fünf Punkte mehr gesammelt als auf der eigenen Anlage, was ihnen Mut für das entscheidende Auswärtsspiel geben sollte.

Der Sieg des FC Oberes Feistritztal am vergangenen Wochenende hat die Karten neu gemischt. Nun bleibt abzuwarten, welches Team die Nerven behält und den letzten Schritt Richtung Meistertitel und Aufstieg in die Unterliga Ost macht. Eines steht fest: Die Fans können sich auf ein spannendes Saisonfinale freuen. Es ist wahrlich alles möglich - der nunmehrige Tabellenzweite hat so eine konstante und gute Saison gespielt, dass man den Titel genau so verdient hätte.

Roland Wurm - Sportlicher Leiter Oberes Feistritztal

„Es war ein tolles Gebietsliga Spiel vor würdiger Kulisse. Beide Fanblöcke sorgten für super Stimmung. Ich denke der Sieg geht in Ordnung. Wir waren griffiger und aggressiver. St.Johann hat natürlich eine tolle Offensive, die wir bis auf 2-3 Aktionen wirklich gut im Griff hatten und auch top eingestellt waren. Beide Mannschaften hätten sich sicher den Aufstieg verdient, schauen wir mal was in der letzten Runde passiert, im Fußball kann alles passieren.“

Spielplan und Tabelle

Bericht Florian Kober

Foto: FCOF

