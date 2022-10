Torfestival: Kraus glänzt als dreifacher Torschütze

Details Samstag, 08. Oktober 2022 00:37

Am Freitag begrüßte SVU Steirerfleisch Wolfsberg SV RB Mühldorf. Die Begegnung ging mit 6:4 zugunsten von SVU Wolfsberg aus. Auf dem Papier ging Wolfsberg als Favorit ins Spiel gegen SV Mühldorf – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Für den Führungstreffer von Mühldorf zeichnete Kevin Walch verantwortlich (21.). Das 1:1 von SVU Steirerfleisch Wolfsberg bejubelte Daniel Radl (31.). Mit einem schnellen Doppelpack (40./42.) zum 3:1 schockte Kristian Kraus SV RB Mühldorf. Mit der Führung für SVU Wolfsberg ging es in die Halbzeitpause. SV Mühldorf hatte das Spiel nicht aufgegeben. Manuel Posch schoss den Anschluss (52.), Sascha Adlmann traf zum Ausgleich (63.) und Sandro Saria brachte schließlich die Führung (78.). Wolfsberg trumpfte auf und Tilen Pungarsek (87.), Kraus (91.) und Timotej Lorber (94.) drehten das Spiel innerhalb weniger Minuten auf 6:4. Schlussendlich verbuchte SVU Steirerfleisch Wolfsberg gegen Mühldorf einen überzeugenden Heimerfolg.

SVU Wolfsberg hat nach dem souveränen Erfolg über SV RB Mühldorf weiter die zweite Tabellenposition inne. Offensiv sticht Wolfsberg in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 40 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Acht Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SVU Wolfsberg. Wolfsberg befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

SV Mühldorf rangiert mit 15 Zählern auf dem fünften Platz des Tableaus. Der Gast baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Nächster Prüfstein für SVU Steirerfleisch Wolfsberg ist die Zweitvertretung von USV Gnas (Samstag, 15:00 Uhr). Mühldorf misst sich am selben Tag mit der Reserve von Raiffeisenbank Großwilfersdorf Ilzer SV (16:00 Uhr).

Gebietsliga Süd: SVU Steirerfleisch Wolfsberg – SV RB Mühldorf, 6:4 (3:1)

94 Timotej Lorber 6:4

91 Kristian Kraus 5:4

87 Tilen Pungarsek 4:4

78 Sandro Saria 3:4

63 Sascha Adlmann 3:3

52 Manuel Posch 3:2

42 Kristian Kraus 3:1

40 Kristian Kraus 2:1

31 Daniel Radl 1:1

21 Kevin Walch 0:1