Punkteteilung im Spitzenspiel: Reinprecht-Treffer rettet das Unentschieden

Details Montag, 10. Oktober 2022 22:34

Ein 1:1-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung von Kapfenstein gegen USV Murfeld Süd. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Für das erste Tor sorgte Fabian Koller. In der 48. Minute traf der Spieler von SVU Kapfenstein ins Schwarze. Jan Reinprecht war es, der in der 70. Minute den Ball im Gehäuse des Heimteams unterbrachte. Am Ende trennten sich Kapfenstein und USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd schiedlich-friedlich.

Kapfenstein spielt sehr gut Leigi, Ticker-Reporter

SVU Kapfenstein verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen.

Sechs Siege, ein Remis und zwei Niederlagen hat USV Murfeld Süd derzeit auf dem Konto.

Mit diesem Unentschieden verpasste USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behalten die Gäste den dritten Platz. USV Murfeld Süd ist nun seit vier Spielen, Kapfenstein seit sechs Partien unbesiegt.

SVU Kapfenstein stellt sich am Samstag (15:00 Uhr) bei SV Union Weinburg vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd USV Nestelbach im Ilztal.

Gebietsliga Süd: SVU Kapfenstein – USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd, 1:1 (0:0)

70 Jan Reinprecht 1:1

48 Fabian Koller 1:0