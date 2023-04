Schlag ins Kontor von USV Unterlamm

Details Sonntag, 02. April 2023 09:21

SV Mühldorf und USV Unterlamm lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Die Ausgangslage sprach für Mühldorf, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Das Hinspiel war mit einem 3:1-Sieg des Gastgebers bei Unterlamm geendet.

USV Raika Unterlamm ging durch Patrick Leitner in der elften Minute in Führung. Kristjan Kulcar versenkte die Kugel zum 2:0 für die Gäste (22.). In der 39. Minute erzielte Bostjan Zelko das 1:2 für SV RB Mühldorf. Mit einem Tor Vorsprung für USV Unterlamm ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. In der 53. Minute war Zelko mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Pascal Gutl traf zum 3:2 zugunsten von SV Mühldorf (65.). Für das 3:3 von Unterlamm zeichnete Kulcar verantwortlich (81.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Zelko einen Treffer für Mühldorf im Ärmel hatte (93.). Es sprach beinahe alles dafür, dass er das Match gewinnen würde. Doch am Ende gab USV Raika Unterlamm die komfortable Führung aus den Händen und erlitt eine schmerzende Niederlage.

Trotz der drei Zähler machte SV RB Mühldorf im Klassement keinen Boden gut. SV Mühldorf präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 30 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Mühldorf. SV RB Mühldorf verbuchte insgesamt sechs Siege, ein Remis und fünf Niederlagen. Nach vier sieglosen Spielen ist SV Mühldorf wieder in der Erfolgsspur.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei USV Unterlamm. Die mittlerweile 41 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. In der Defensivabteilung von Unterlamm knirscht es gewaltig, weshalb USV Raika Unterlamm weiter im Schlamassel steckt. Die Stärke von USV Unterlamm liegt in der Offensive – mit insgesamt 27 erzielten Treffern. Unterlamm musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da USV Raika Unterlamm insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Misere von USV Unterlamm hält an. Insgesamt kassierte Unterlamm nun schon sechs Niederlagen am Stück.

Nächster Prüfstein für Mühldorf ist Tus Raiba Kirchbach (Samstag, 17:30 Uhr). USV Raika Unterlamm misst sich am selben Tag mit der Zweitvertretung von USV Gnas (16:00 Uhr).

Gebietsliga Süd: SV RB Mühldorf – USV Raika Unterlamm, 4:3 (1:2)

93 Bostjan Zelko 4:3

81 Kristjan Kulcar 3:3

65 Pascal Gutl 3:2

53 Bostjan Zelko 2:2

39 Bostjan Zelko 1:2

22 Kristjan Kulcar 0:2

11 Patrick Leitner 0:1

Startaufstellungen:

Mühldorf: Paul Peter Gradischnig - Ing. Florian Huber, Pascal Gutl, Christoph Huemer - Erik Hozjan, Mitja Zerdin, Sascha Adlmann, Marco Weinhandl, Manuel Posch (K) - Philipp Hackl, Bostjan Zelko

Ersatzspieler: David Maximilian Kurz, Tiano Kamnik, Jan-Lukas Lasnik, Bostjan Kamnik, Fabian Stübegger, Dominik Haas

Unterlamm: Damjan Vuzem - Lukas Lenz-Riegler, Benjamin Moser, Florian Fuchs, Andras Molnar, Tobias Jaindl, Nico Gimpl - Kristjan Kulcar, Marc Thier - Kevin Pfeifer, Patrick Leitner (K)

Ersatzspieler: Julian Hammer, Felix Patrick Long, Fabian Thomaser, Philipp Hammer, Csaba Szombati, Simon Gabriel Vasii

by ReD

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei