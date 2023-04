Derbysieg: SV Weinburg bezwingt USV Murfeld Süd

Details Montag, 03. April 2023 21:12

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen SV Weinburg und USV Murfeld Süd an diesem zwölften Spieltag. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel ein enges Match geliefert, das USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd am Ende mit 3:2 gewonnen hatte.

In der 19. Minute traf Weinburg zum ersten Mal ins Schwarze. In der 26. Minute brachte Julian Insupp das Netz für die Gastgeber zum Zappeln. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. In der 55. Minute erzielte Nino Gradisnik das 1:2 für USV Murfeld Süd. In der 82. Minute erhielt Jan Reinprecht die Gelb-Rote Karte, sodass die Gäste fortan in Unterzahl agieren mussten. Obwohl SV Union Weinburg nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Trotz der drei Zähler machte SV Weinburg im Klassement keinen Boden gut. Mit fünf Siegen weist die Bilanz von Weinburg genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich SV Union Weinburg in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

USV Murfeld Süd hat auch nach der Pleite die dritte Tabellenposition inne. Die gute Bilanz von USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte USV Murfeld Süd bisher sieben Siege, zwei Remis und drei Niederlagen.

Mehr als zwei Tore pro Spiel musste SV Weinburg im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd kassierte insgesamt gerade einmal 1,33 Gegentreffer pro Begegnung.

Während Weinburg am kommenden Samstag USV Nestelbach im Ilztal empfängt, bekommt es USV Murfeld Süd am selben Tag mit FC Bad Radkersburg zu tun.

Gebietsliga Süd: SV Union Weinburg – USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd, 2:1 (2:0)

55 Nino Gradisnik 2:1

26 Julian Insupp 2:0

19 Denis Poljanec 1:0

Aufstellungen:

Weinburg: Andreas Leschnik - Rok Ferk, Marc Bracko , BEd, Serkan Elmas - Ismar Dedic`, Michael Alois Prisching (K), Matevz Verhovcak, Julian Insupp - Aljaz Naglic, Denis Poljanec, Daniel Schwarz

Ersatzspieler: Berat Bingöl, Rene Rauch, Patrick Jahrbacher, Alexander Paulitsch, Maximilian Krobath, Fabio Schnabel

USV Weingerl & Co Bau GmbH Murfeld Süd: Tadej Ponudic - Jan Reinprecht, Matic Planinsek, Alexander Ploder - Alen Kavcic, Leon Luttenberger, Alexander Scholz (K), Sebastian Böhmer, Christian Weber - Maximilian Beraus, Nino Gradisnik

Ersatzspieler: Josef Haring, Luka Zunec, Felix Wolkinger, Ing. Gregor Sucher, Nicolas Zöhrer, David Bernhard

