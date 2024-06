Unentschieden: Kirchbach und Weinburg trennen sich im letzten Saisonspiel mit 2:2

Details Montag, 10. Juni 2024 17:26

Ein mitreißendes Spiel in der 22. Runde der Gebietsliga Süd (STMK) endete mit einem 2:2-Unentschieden zwischen Tus Kirchbach und SV Weinburg. Die Partie bot alles, was das Fußballherz begehrt: frühe Tore, spannende Wendungen und einen dramatischen Schlussakt.

Führung per Elfmeter - Weinburg gleicht schnell aus

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der ersten Spielminute konnte Tus Kirchbach durch Jan Hiebaum mit 1:0 in Führung gehen. Hiebaum verwandelte einen Elfmeter souverän und ließ dem Torhüter von SV Weinburg keine Chance. Die Gastgeber legten einen Blitzstart hin und setzten die Gäste von Beginn an unter Druck.

Doch die Freude über die Führung währte nicht lange. In der 13. Minute gelang SV Weinburg der Ausgleich. Daniel Schwarz erzielte den Treffer zum 1:1 und brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel. Der Ausgleichstreffer sorgte für neuen Schwung bei den Gästen, die nun ebenfalls auf Angriff umstellten.

Joker Pöllitsch trifft spät für Kirchbach

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie hart umkämpft, doch es dauerte bis zur 66. Minute, ehe das nächste Tor fiel. Diesmal war es Mario Kocbek von SV Weinburg, der seine Mannschaft mit 1:2 in Führung brachte.

Weinburg wollte die Führung über die Zeit retten, doch Kirchbach schlug spät zurück. Michael Pöllitsch gelang es, den Ball zum 2:2 über die Linie zu drücken und seine Mannschaft wieder ins Spiel zu bringen (88.).

Die letzten Minuten der regulären Spielzeit sowie die vier Minuten Nachspielzeit waren geprägt von spannenden Angriffen und verzweifelten Abwehrversuchen beider Teams. Schließlich ertönte der Schlusspfiff und die Partie endete mit einem verdienten 2:2-Unentschieden.

Stimme zum Spiel und zur Saison

...zum Spiel:

"Gestern wurde den Zusehern am Kirchbacher Tivoli noch einmal ein sehr ansprechendes Spiel zum Saisonabschluss geboten. Beide Mannschaften versuchten mit viel Aufwand das Match für sich zu entscheiden - ein Remis war am Ende das gerechte Resultat."





... zur Saison:

"Mit dem erreichten 8. Platz in der Abschlusstabelle haben wir unser Saisonziel (obere Tabellenhälfte) nicht erreicht. Positiv zu sehen ist aber, dass wir das Abstiegsgespenst trotz personeller Notlage frühzeitig verscheuchen konnten."





Aufstellungen

TUS RAIBA KIRCHBACH: Alexander Stanek - Mihael Suhac, Christian Knüppel (K), Andreas Feyertag, Thimo Kozicz - Kilian Prutsch, Alen Brumen, Moritz Pirker - Jan Hiebaum, Simon Grassmugg, David Ettl

Ersatzspieler: Lucas Absenger, Thomas Reichmann, Michael Pöllitsch, Jakob Weber, Andreas Fink, Florian Meier

Weinburg: Patrick Sauer - Boris Topic, Serkan Elmas (K) - Rene Rauch, Ismar Dedic`, Matevz Verhovcak, Mario Kocbek, Marcel Küssner, Marco Viet - David Pauko, Daniel Schwarz

Ersatzspieler: Marc Kevin Trummer, Valentin Mirtoiu, Patrick Jahrbacher, Felix Wolkinger, Lorik Bajgora

Fotos: Kirchbach

Gebietsliga Süd: Kirchbach : Weinburg - 2:2 (1:1)

88 Michael Pöllitsch 2:2

66 Mario Kocbek 1:2

13 Daniel Schwarz 1:1

1 Jan Hiebaum 1:0

Details

