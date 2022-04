UFC Wettmannstätten beendet Sieglos-Serie

Details Montag, 18. April 2022 21:16

UFC Haring-Group Wettmannstätten erreichte einen 4:0-Erfolg bei FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse. UFC Wettmannstätten ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen FC Ehrenhausen einen klaren Erfolg. Im Hinspiel wurde Ehrenhausen mit 3:7 abgeschossen.

Vor 50 Zuschauern markierte Niki Nikl das 1:0 (18.). Jan Lipp versenkte die Kugel zum 2:0 für Wettmannstätten (30.). Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Nikl baute den Vorsprung von UFC Haring-Group Wettmannstätten in der 59. Minute aus. Marcel Kraxner besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für die Gäste (78.). Schließlich sprang für UFC Wettmannstätten gegen FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse ein Dreier heraus.

FC Ehrenhausen findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Das Heimteam musste schon 47 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Nun musste sich Ehrenhausen schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Wettmannstätten im Klassement nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. UFC Haring-Group Wettmannstätten verbuchte insgesamt fünf Siege, sieben Remis und fünf Niederlagen. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte UFC Wettmannstätten endlich wieder einmal drei Punkte.

Am kommenden Sonntag tritt FC Ehrenhausen bei SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh an, während Wettmannstätten zwei Tage zuvor die Reserve von SV Allerheiligen empfängt.

Gebietsliga West: FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse – UFC Haring-Group Wettmannstätten, 0:4 (0:2)

78 Marcel Kraxner 0:4

59 Niki Nikl 0:3

30 Jan Lipp 0:2

18 Niki Nikl 0:1