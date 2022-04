Spitzenspiel gewonnen: UFC Söding entscheidet Topduell für sich

Details Samstag, 16. April 2022 10:51

Die Differenz von einem Treffer brachte UFC TEAM Strommer Söding gegen die Reserve von SV Allerheiligen den Dreier. Das Match endete mit 2:1. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Im Hinspiel hatte UFC Söding bei Allerheiligen II triumphiert und einen 3:1-Sieg für sich beansprucht.

Dominik Murg machte in der 31. Minute das 1:0 von UFC TEAM Strommer Söding perfekt. Zur Pause war die Heimmannschaft im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Dominik Thalhammer erhöhte den Vorsprung von UFC Söding nach 65 Minuten auf 2:0. Fabio Pistrich verkürzte für SV Allerheiligen II später in der 75. Minute auf 1:2. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:1 zugunsten von UFC TEAM Strommer Söding.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte UFC Söding im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Der Defensivverbund von UFC TEAM Strommer Söding ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 19 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. UFC Söding weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von elf Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Seit acht Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, UFC TEAM Strommer Söding zu besiegen.

Bei Allerheiligen II präsentierte sich die Abwehr angesichts 32 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (62). Nach 17 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für die Gäste 34 Zähler zu Buche.

Am Freitag muss UFC Söding bei SC Strasser Bau Stainz 1922 ran, zeitgleich wird SV Allerheiligen II von UFC Haring-Group Wettmannstätten in Empfang genommen.

Stimme zum Spiel:

Roland Kerpicz, Trainer Allerheiligen:

"Söding hat aufgrund der höheren Anzahl an Torchancen verdient gewonnen. Sie waren entschlossener, aggressiver und routinierter unter anderem auch, wie man die Zeit von der Uhr nimmt. Sie hatten auch das notwendigte Glück, wie bei unserem Lattenschuss kurz vor Spielende. Meine Jungs zeigten vorallem nach dem Rückstand eine tolle Moral und mit dieser werden wir bis zum Saisonende weiterkämpfen."

Gebietsliga West: UFC TEAM Strommer Söding – SV Allerheiligen II, 2:1 (1:0)

75 Fabio Pistrich 2:1

65 Dominik Thalhammer 2:0

31 Dominik Murg 1:0

Foto: Richard Purgstaller