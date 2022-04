Titelkampf bleibt weiter spannend: Stainz und Söding teilen sich die Punkte

Details Samstag, 23. April 2022 13:41

SC Stainz und UFC TEAM Strommer Söding verließen den Platz beim Endstand von 2:2. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Das Spiel war nicht umsonst das Spitzenspiel der Runde - es stand auf sehr hohem Niveau.

Alle vier Treffer fielen in Hälfte zwei

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Im zweiten Durchgang ging dann bei beiden Teams die Post ab. Marcel Raudner versenkte den Ball in der 60. Minute im Netz von SC Stainz. Für das 1:1 der Gastgeber zeichnete Sebastjan Tuhtar verantwortlich (71.). Das 2:1 von UFC TEAM Strommer Söding bejubelte Dominik Murg (74.). Mit seinem Treffer aus der 89. Minute bewahrte Edis Ljubijankic seine Mannschaft vor der Niederlage und machte kurz vor dem Abpfiff das Remis perfekt. Am Ende stand es zwischen SC Strasser Bau Stainz 1922 und UFC Söding pari.

Stainz bleibt vorne

Offensiv konnte SC Stainz in der Gebietsliga West kaum jemand das Wasser reichen, was die 48 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Zuletzt lief es erfreulich für den Ligaprimus, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Neun Spiele ist es her, dass UFC TEAM Strommer Söding zuletzt eine Niederlage kassierte.

Nach 17 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für SC Strasser Bau Stainz 1922 38 Zähler zu Buche. UFC Söding nimmt mit 37 Punkten den dritten Tabellenplatz ein. Der Gast weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von elf Erfolgen, vier Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor.

Am nächsten Samstag reist SC Stainz zu FC Erhart Preding, zeitgleich empfängt UFC TEAM Strommer Söding UFC Haring-Group Wettmannstätten.

Stimme zum Spiel:

Patrick Steiner, Trainer Stainz:

"Das war ein gutes Spitzenspiel mit einem gerechten Unentschieden als Endergebnis."

Gebietsliga West: SC Strasser Bau Stainz 1922 – UFC TEAM Strommer Söding, 2:2 (0:0)

89 Edis Ljubijankic 2:2

74 Dominik Murg 1:2

71 Sebastjan Tuhtar 1:1

60 Marcel Raudner 0:1

Startformationen:

Stainz 1922: Adrian Ledl - Tilen Zoric, Davor Klapka, Christopher Kowatschitsch, Philipp Hepflinger - Hrvoje Cavar, Philipp Schmölzer, Patrick Gutbrunner, Sebastjan Tuhtar - Edis Ljubijankic (K), Marco Henneth

Söding: David Dreier - Stefan Wackerle, Marcel Raudner (K), Josef Strommer, Phillip Thalhammer - Alexander Zöhrer, Christian Schmölzer, Dominik Murg, Florian Kollmann - Dominik Thalhammer, Manuel Reinbacher

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller