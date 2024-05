Ligaportal-Kollege verletzt sich schwer - Hirnsdorf gewinnt gegen Mitterdorf!

Details Samstag, 04. Mai 2024 15:34

Ein aufregender Fußballabend fand seinen Höhepunkt in einem spannenden Match zwischen dem SV Holzindustrie Schafler Hirnsdorf und dem USV Mitterdorf an der Raab, welches die Gastgeber mit einem 4:2 für sich entscheiden konnten. Überschattet wurde das Spiel von einer schweren Verletzung des Hirnsdorf-Spielers und Ligaportal-Mitarbeiters Julian Neuhauser, der noch vor der Pause mit dem Krankenwagen ins Spital gebracht wurde und mit mehreren Knochenbrüchen dort verweilt. Die Zuschauer wurden Zeugen eines Spiels, das vor allem in der zweiten Halbzeit an Fahrt aufnahm und mit einem Torfestival endete.

Nach einem ausgeglichenen Start, bei dem beide Teams ihre Chancen hatten, lieferten sich Hirnsdorf und Mitterdorf einen Kampf bis zur letzten Minute, der mit einem verdienten Sieg für die Heimmannschaft endete.

Schwere Verletzung - dann: ein ausgeglichenes Spiel nimmt Fahrt auf

Nach einer guten Viertelstunde krachte Neuhauser bei einem Kopfballduell mit einem Gegenspieler zusammen und blieb mit mehreren Frakturen im Gesicht am Platz liegen. Sofort setze die Rettungskette ein und der Spieler wurde ins nahegelegene Spital transportiert.

Die erste Hälfte des Spiels gestaltete sich relativ ausgeglichen. Der USV Mitterdorf/R. ging in der 24. Minute durch ein Tor von Kilian Schinagl in Führung, doch die Antwort des SV Hirnsdorf ließ nicht lange auf sich warten. Ein unglückliches Eigentor per Kopf von Moritz Heuberger in der 30. Minute brachte die Gastgeber zurück ins Spiel.

Trotz weiterer Angriffe und einem bemerkenswerten Solo von Pentek kurz nach dem Ausgleich, blieb es zur Halbzeit bei einem 1:1-Unentschieden. Beide Teams zeigten sich entschlossen, doch es fehlte an der letzten Präzision, um in Führung zu gehen.

Hirnsdorf setzt sich in der zweiten Halbzeit durch

Zunächst plätscherte das Spiel nach der Pause ein wenig dahin, doch am Ende bot die zweite Hälfte des Spiels den Zuschauern deutlich mehr Action und Tore. Adrian Laszlo Pentek brachte den SV Hirnsdorf in der 47. Minute mit einem geschickten Einzelaktion in Führung. Doch der USV Mitterdorf/R. gab sich nicht geschlagen und fand durch Jonas Traussnig in der 77. Minute den Weg zurück ins Spiel, indem er sich durch die Hirnsdorfer Abwehr tankte und den Ausgleich erzielte. Das Spiel schien nun offener denn je, mit Chancen auf beiden Seiten.

Die entscheidenden Momente des Spiels gehörten jedoch dem SV Hirnsdorf. In der 83. Minute sorgte Adrian Laszlo Pentek erneut für Jubel unter den Heimfans, indem er nach Zuspiel von Artauf das 3:2 erzielte - nun führte der Gastgeber tatsächlich wieder!

Als ob das nicht genug wäre, krönte Matthias Zaff in der 90. Minute mit einem weiteren Tor die Leistung der Gastgeber, indem er nach einer spektakulären Aktion von Grabmayer, der den rechten Außenverteidiger der Gäste mit einem Haken ausspielte und flankte, den Endstand von 4:2 sicherte.

Das Match endete nach sechs Minuten Nachspielzeit mit einem Sieg für den SV Holzindustrie Schafler, der durch die schwere Verletzung des Spielers Neuhauser überschattet wurde.

Stimme zum Spiel

Christoph Giradelli - Co Trainer Hirnsdorf

"Es war das erwartet schwierige Spiel nach den durchwachsenen letzten Wochen ! Es läuft noch nicht ganz rund aber die drei Punkte blieben am Ende doch verdient ins Hirnsdorf! Das Wichtigste ist aber die positive Meldung aus dem Krankenhaus, dass es unserem Spieler Julian Neuhauser den Umständen entsprechend gut geht!"

Aufstellungen:

SV HIRNSDORF: Yanik Hödl - Daniel Höfler, Matthias Zaff, Stephan Gschanes, Julian Neuhauser - Manuel Gruber, Alexander Mauerhofer, Peter Paierl (K), Matthias Artauf - Adrian Laszlo Pentek, Milan Molnar

Ersatzspieler: Lukas Johannes Sieler, Emir Reisenhofer, Christoph Simon, Alexander Josef Grabmayer, Christoph Girardelli, Stefan Schwarz

Trainer: Norbert Eggler

MITTERDORF: Lukas Rahm - Stefan Ederer, Moritz Heuberger, David Friess, Kilian Schinagl - Paul Lankmair, Marcel Stampler, Vincent Walter, Oliver Leitgeb (K), Christoph Wilhelm - Daniel Strobl

Ersatzspieler: Tobias Pregartner, Jonas Traussnig, David Reisinger, Markus Staudacher, Daniel Hechtl

Trainer: Josef Stachel

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Ost: Hirnsdorf : Mitterdorf/R. - 4:2 (1:1)

90 Matthias Zaff 4:2

83 Adrian Laszlo Pentek 3:2

73 Jonas Traussnig 2:2

47 Adrian Laszlo Pentek 2:1

30 Eigentor durch Moritz Heuberger 1:1

24 Kilian Schinagl 0:1

