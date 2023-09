Toller Auftritt: Eibiswald holt drei Auswärtspunkte bei Stallhofen

Details Montag, 04. September 2023 10:23

Nach dem torlosen Unentschieden in der letzten Runde kam der SC Eibiswald gegen SV Stallhofen zu einem klaren 4:1-Erfolg. Ein wichtiger Sieg für die Truppe von Trainer Manuel Ernst - Eibiswald kann jetzt mit breiter Brust ins Derby gegen St. Martin gehen.

Michael Schauer (hier noch im Dress von Allerheiligen) steuerte einen Treffer bei

Marhold traf per Lupfer

150 Zuschauer sahen, wie Tai Kolar Marhold das 1:0 für SC MSG Eibiswald markierte. Nach einem Angriff über die linke Seite überlupfte der Slowene den gegnerischen Torhüter. Bereits in der 14. Minute erhöhte Lukas Klug den Vorsprung der Gäste. Nachdem Stallhofen-Goalie Eduard Hausegger einen Schuss nicht sichern konnte und ihn nur kurz abwertete, verwertete Klug den Abpraller.

Die Gäste hatten wenig später die passende Antwort partat. Ikechukwu Ojukwu verkürzte für Stallhofen später in der 22. Minute auf 1:2. Nach einer schönen Einzelaktion versenkte er die Kugel im kurzen Eck. In Minute 36 witterte Michael Schauer seine Chance: Nach einem Gestocher im Strafraum war der Ex-Gamlitzer am gedankenschnellste und drückte den Ball über die Linie. Mit der Führung für SC MSG Eibiswald ging es in die Kabine.

Der Sieg der Eibiswalder war ungefährdet

Unmittelbar nach dem Wiederbeginn des zweiten Durchgangs sorgte Rame Mehmetaj für klare Verhältnisse. Er brachte die Auswärtigen in ruhiges Fahrwasser, indem er das 4:1 erzielte (50.). Nach einem Angriff über die rechte Seite traf er aus spitzem Winkel ins lange Eck. Das war es dann auch schon gewesen, obwohl die Gäste noch einige Chancen vorfanden, hielt das Ergebnis bis zum SchlussBestand. Am Ende punktete SC MSG Eibiswald dreifach bei SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen.

Auch wenn die Saison noch jung ist: Der Blick auf die Tabelle ist für SV Stallhofen wenig erfreulich. Nach der Niederlage rangieren die Gastgeber nur noch auf Platz 13. Durch den Erfolg rückte SC Eibiswald auf die dritte Position der Gebietsliga West vor.

Am kommenden Sonntag tritt SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen bei FC Erhart Preding an, während SC MSG Eibiswald zwei Tage zuvor GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S empfängt.

Stimme zum Spiel:

Andreas Kohlberger, sportlicher Leiter Eibiswald:

"Das war von vorne bis hinten eine gute Mannschaftsleistung. Wir haben unsere Hausaufgaben erledigt und können jetzt mit breiter Brust ins Derby gegen St. Martin gehen. Da wollen wir unseren Fans ein tolles Spiel bieten."

Gebietsliga West: SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen – SC MSG Eibiswald, 1:4 (1:3)

50 Rame Mehmetaj 1:4

36 Michael Schauer 1:3

22 Ikechukwu Ojukwu 1:2

14 Lukas Klug 0:2

2 Tai Kolar Marhold 0:1

Aufstellungen:

SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen: Eduard Hausegger - Ikechukwu Ojukwu, Thomas Pauritsch, Ramon Krienzer, Stephan Pauritsch, Abu Kanneh - Florian Wagner, Florian Marku, Mikael Mertkarabetyan, Jürgen Rößler - Lukas Hiden (K)



Ersatzspieler: Philipp Fauland-Fink, Haris Hamzic, Franco Scherr, Jan Gratz, Daniel Korschitz-Torre, Sebastian Supp



Trainer: Markus Leeb

SC "MSG" Eibiswald: Christoph Leitinger, Patrick Kolar Robnik (K), Lukas Klug, Kenan Mehmeti, Lucas Mario Horvat, Raphael Franz Kiefer, Rame Mehmetaj, Jakob Ferlin, Michael Schauer, Tai Kolar Marhold, Maximilian Pressnitz



Ersatzspieler: Lukas Herzlieb, Mirhard Boric, Moritz Gosch, Gent Pllana, Marcel Vindis, Maximilian Sommersguter



Trainer: Manuel Ernst

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

