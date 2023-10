Eklat in Stallhofen: Ausländerfeindliche Parolen nach dem Spiel - Zuschauer werden aus dem Stadion verwiesen!

Details Montag, 16. Oktober 2023 12:37

Bei der Partie zwischen dem SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen und dem FV St. Andrä/Höch ging es nicht nur am Platz heiß her. Die Teams boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Nach dem Spiel kam es zu einem Eklat - einige Spieler der Gäste wurden mit ausländerfeindlichen Parolen beschimpft. Der Vorstand von Stallhofen reagierte vorbildlich und warf die Provokateure sofort aus dem Stadion!

Offener Schlagabtausch

Der Gast ging durch Tim Kovacec in der zehnten Minute in Führung. Das 1:1 von SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen stellte Haris Hamzic sicher (22.). Er zimmerte einen Weitschuss aus 25 Metern ins Gehäuse. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Miha Kokol in der 25. Minute. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch einen knappen Vorsprung herausgespielt.

Nur zehn Minuten nach dem Wiederbeginn des zweiten Durchganges glichen die Hausherren aus. Das 2:2 von SV Stallhofen bejubelte Mikael Mertkarabetyan (55.). Kokol schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (67.). Nach einem Sololauf über 30 Metern drückte er den Ball über die Linie. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 3:2 zugunsten von FV St. Andrä/Höch.

Ausländerfeindlichkeit wird in Stallhofen nicht geduldet

Auch wenn das Spiel selbst sehr fair geführt wurde, gab es auf der Tribüne einige Rabauken, die sich mit der Niederlage absolut nicht abfinden konnten und ausländerfeindliche Parolen in Richtung der Legionäre der Gäste riefen. Der Stallhofen-Vorstand reagierte aber prompt und sehr vorbildlich. Er beruhigte die Schreihälse und war sie sofort aus dem Stadion.

Drei Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat Stallhofen momentan auf dem Konto. Der Negativtrend der vergangenen Spiele hat sich für die Heimmannschaft auch auf die Situation im Klassement ausgewirkt. Gegenwärtig findet sich SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen auf Rang zehn wieder.

Mit vier Siegen und vier Niederlagen weist St. Andrä/Höch eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch im Mittelfeld der Tabelle. FV St. Andrä/Höch erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

St. Andrä/Höch setzte sich mit diesem Sieg von SV Stallhofen ab und nimmt nun mit 14 Punkten den fünften Rang ein, während Stallhofen weiterhin elf Zähler auf dem Konto hat und den zehnten Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Freitag tritt SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen bei FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. an, während FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch einen Tag später GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S empfängt.

Stimmen zum Spiel:

Franz Höfer, Kassier-Stv. Stallhofen:

"Wir haben die Beschimpfungen mitgekommen, sofort reagiert und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen. Sie wurden des Stadions verwiesen, denn solche Aktionen haben bei uns verloren.

Gottfried Sundl, Trainer St. Andrä/Höch:

"Endlich haben wir unsere Auswärtsmisere beendet und alle Punkte mitgenommen. Gratulation ans Team und danke an die mitgereisten Fans. Mit diesem Sieg sehe ich uns in der Gebietsliga angekommen."

Facebook-Pressestelle St. Andrä/Höch:

"Danke an der Stelle auch an die Funktionäre Franz Höfer und Trainer Stefan Leeb vom SV Stallhofen welche die richtigen Maßnahmen gegen eine unnötige Aktion eines Heimfans nach dem Spiel getroffen haben. Wir wünschen dem SV Stallhofen alles Gute für die restliche Saison!"

Gebietsliga West: SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen – FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch, 2:3 (1:2)

67 Miha Kokol 2:3

55 Mikael Mertkarabetyan 2:2

25 Miha Kokol 1:2

22 Haris Hamzic 1:1

10 Tim Kovacec 0:1

SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen: Eduard Hausegger - Haris Hamzic, Ikechukwu Ojukwu, Thomas Pauritsch, Ramon Krienzer, Stephan Pauritsch (K), Abu Kanneh, Leon Pehmer - Mikael Mertkarabetyan, Jan Gratz, Jürgen Rößler -



Ersatzspieler: Günther Ranegger, Philipp Fauland-Fink, Lukas Hiden, Florian Wagner, Andreas Rumpf



Trainer: Markus Leeb

FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch: Stefan Pratter - Tim Kovacec, Christoph Stangl - Kevin Genseberger, Simon Kramberger, Christoph Reiterer, Michael Muster (K), Thomas Potocnik, Philipp Jartschitsch - Miha Kokol, Pascal Werdnig



Ersatzspieler: Kevin Potocnik, Michael Rat, Pascal Ramschak



Trainer: DI Gottfried Sundl , BSc

by René Dretnik

