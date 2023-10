SV Dobl in Bestform - der Torexpress überrollt auch Stainz

Details Samstag, 14. Oktober 2023 11:21

SV Dobl erteilte SC Stainz eine Lehrstunde: 8:3 hieß es am Ende für Dobl. Damit wurde SV TIBA Austria Dobl der Favoritenrolle vollends gerecht. Die Dobler haben in zwei Spielen 18 Treffer erzielt - das muss ihnen erst einmal jemand nachmachen.

Grgic und Ebner trafen zweimal

Der Gast legte einen beeindruckenden Start in das Spiel hin. In der sechsten Minute erzielte Ivan Dzidzic die frühe Führung. Der Ligaprimus, SV Dobl, erhöhte in der 30. Minute auf 2:0 durch Michael Manfred Ebner. Nur vier Minuten später, in der 34. Minute, legte Pascal Leimisch nach und erhöhte auf 3:0 für SV Dobl. Mit Toren von Mihael Grigic in der 38. und 44. Minute sowie einem weiteren Treffer von Leimisch in der 39. Minute zeigte Dobl weiterhin seine Überlegenheit. Die Pausenführung von SV TIBA Austria Dobl war mehr als verdient und fiel deutlich aus.

Dobl legte in der 51. Spielminute das siebte Tor des Tages nach. In der 63. Minute versenkte Patrick Gutbrunner den Ball im Netz von SV TIBA Austria Dobl. Kevin Krassnitzer erhöhte in der 66. Minute auf 8:1 für SV Dobl. Mit schnellen Treffern von Edis Ljubijankic in der 81. Minute und Elijah Michael Primig in der 87. Minute zeigte SC Strasser Bau Stainz 1922, dass sie immer gefährlich sind. Schließlich pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab, und Dobl hatte bereits in der ersten Halbzeit deutlich gemacht, dass es nur einen Sieger nach 90 Minuten geben würde.

So steht es um die Teams und so geht es weiter

Die Schwächen in der Verteidigung von SC Stainz waren offensichtlich, da sie bereits 33 Gegentore hinnehmen mussten. Nach zehn Spielen belegt die Heimmannschaft den fünften Platz in der Tabelle. SC Strasser Bau Stainz 1922 zeigt seine Stärke in der Offensive, mit insgesamt 22 erzielten Treffern. Derzeit stehen vier Siege, zwei Unentschieden und vier Niederlagen auf dem Konto von SC Stainz. Die Mini-Serie von zwei Siegen konnte SC Strasser Bau Stainz 1922 nicht ausbauen.

Es scheint, als könnte SV TIBA Austria Dobl kaum gestoppt werden. Sie holten gegen SC Stainz weitere drei Punkte und führen die Gebietsliga West weiterhin an. Der Schlüssel zum Erfolg von Dobl ist die starke Offensive, die mit 45 Treffern die Bestmarke in der Liga setzt. Sie haben bisher nur eine Niederlage hinnehmen müssen. Mit vier aufeinanderfolgenden Siegen ist SV TIBA Austria Dobl derzeit das Team der Stunde.

Am nächsten Freitag wird SC Strasser Bau Stainz 1922 zu USV Veronik Installationen Grenzland reisen, während zeitgleich SV Dobl GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn empfangen wird.

Stimme zum Spiel:

Stefan Prießnig, Trainer Dobl:

"Vor allem in der ersten Halbzeit war das eine starke Leistung meiner Mannschaft. Auch in der 2. Hälfte gab es noch einige Chancen, aber auch Stainz hat sich nicht aufgegeben und hat bis zum Schluss alles gegeben. Insgesamt ein absolut verdienter Sieg und weitere wichtige drei Punkte."



Gebietsliga West: SC Strasser Bau Stainz 1922 – SV TIBA Austria Dobl, 3:8 (0:6)

87 Elijah Michael Primig 3:8

81 Edis Ljubijankic 2:8

66 Kevin Krassnitzer 1:8

63 Patrick Gutbrunner 1:7

51 David Karl Lang 0:7

44 Mihael Grigic 0:6

39 Pascal Leimisch 0:5

38 Mihael Grigic 0:4

34 Pascal Leimisch 0:3

30 Michael Manfred Ebner 0:2

6 Ivan Dzidzic 0:1

SC STRASSER BAU Stainz 1922: Daniel Wagner - Thomas Schöner, Philipp Schmölzer, Philipp Hepflinger - Patrick Gutbrunner, Lorenz Reisner, Christopher Kowatschitsch, Tilen Strmšnik - Edis Ljubijankic (K), David Reisinger, Alen Hrovat



Ersatzspieler: Jakob Grundner, Elijah Michael Primig, Daniel Dobida, Alexander Putzer, Maximilian Vollenwyder, Patrick Eibl



Trainer: Michael Brezina

SV "TIBA AUSTRIA" Dobl: Christoph Dam - David Karl Lang, Blaz Roskar, Ivan Dzidzic, Gabriel Maier - Florian Manfred Schatz, Lukas Christian Friedl, Michael Manfred Ebner (K), Mihael Grigic - Pascal Leimisch, Matthias Hecher



Ersatzspieler: Marco Spreitzhofer, Michael Weimüller, Astrit Krasniqi, Kevin Krassnitzer, Damir Baler



Trainer: Stefan Prießnig , MSc

