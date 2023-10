St.Nikolai überrollt St.Martin auswärts mit 5:1

Details Donnerstag, 26. Oktober 2023 16:27

St. Martin konnte FC St. Nikolai nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:5. Der Gast ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen GSV MS Elektrotechnik St.Martin einen klaren Erfolg. St. Martin aus dem unteren Tabellendrittel hatte einen harten Tag gegen den Favoriten St. Nikolai.

Die Auswärtsmannschaft zerlegt den Gastgeber in der 1.Halbzeit mit vier Toren

Die Partie fand vor rund 100 Zuschauern statt und wurde von Schiedsrichter Svishta geleitet. St. Nikolai war der klare Favorit in diesem Duell und sie gewannen am Ende deutlich.

In der 23. Minute brach St. Nikolai das Eis und Fabio Rasser erzielte das erste Tor mit einem platzierten Schuss. Die Führung wurde in der 27. Minute ausgebaut, als Teo Milic ein Kopfballtor nach einem Eckball erzielten, wodurch es 0:2 stand.

Das Spiel nahm seinen endgültigen Lauf in der 32. Minute, als St. Nikolai ein drittes Tor erzielte, nachdem Sokulskyj einen fälligen Strafstoß eiskalt verwandelte. Nur wenige Minuten später, in der 38. Minute, erhöhte St. Nikolai seinen Vorsprung auf 0:4.

Pass in die Spitze, kein Abseits, Sokulskyj allein vor der Hütte und er ist wieder drin - 0:4 FSP6, Ticker-Reporter

Die erste Halbzeit endete schließlich mit einem klaren Vorteil für St. Nikolai bei einem Pausenstand von 0:4.

Am Ende steht ein 5:1 Sieg und ein 6.Tabellenplatz

In der zweiten Halbzeit gelang der In der 85. Minute gelang der Watz - Truppe immerhin ein schöner Treffer durch einen Treffer ins Kreuzeck von Sebastjan Tuhtar. Somit gelang es ihnen schließlich, einen Ehrentreffer zu erzielen, als sie auf 1:4 verkürzten. In der Nachspielzeit erhöhte der Gast auf 5:1 durch Alexander Kerschbaumer.

Das Spiel endete schließlich mit einem deutlichen Sieg für FC Erdbewegungen Büchsenmeister St. Nikolai/S. mit einem Endergebnis von 1:5. Trotz des tapferen Widerstands von St. Martin war St. Nikolai an diesem Tag die überlegene Mannschaft und kletterte vorläufig auf den sechsten Tabellenplatz.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Mit 47 Toren fing sich GSV St. Martin/S. die meisten Gegentore in der Gebietsliga West ein. Der Gastgeber kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf sieben summiert. Ansonsten stehen noch drei Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Nach dem vierten Fehlschlag am Stück ist St. Martin weiter in Bedrängnis geraten. Gegen FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. war am Ende kein Kraut gewachsen.

FC St. Nikolai i.S. verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von GSV MS Elektrotechnik St.Martin. Nach der Niederlage gegen St. Nikolai ist man aktuell das defensivschwächste Team der Gebietsliga West. FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. setzte sich mit diesem Sieg von St. Martin ab und nimmt nun mit 17 Punkten den sechsten Rang ein, während der Gastgeber weiterhin elf Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für GSV St. Martin/S. ist SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen (Samstag, 14:00 Uhr). FC St. Nikolai i.S. misst sich am selben Tag mit SC Strasser Bau Stainz 1922 (17:00 Uhr).

St. Martin/S.: Alexander Schwarz (K) - Tilen Zoric, Ziga Kus, Patrick Nebel, Elias Waltl - Stefan Schmuck, Jernej Lampret, Sebastjan Tuhtar, Dominik Steinbauer, Michael Steiner - Darijo Dragosavac



Ersatzspieler: Robert Silly, Joze Hudernik, Max Schauer, Thomas Jasbetz, Markus Saurer, David Madl



Trainer: Marco Watz

FC Erdbewegung Büchsenmeister St. Nikolai/S: David Koweindl - Eugen Zizek, Lukas Marko, Patrick Possat - Fabio Rasser, Sasha Gutjahr, Uros Ruis, Marcel Trettnak (K), David Poljanec - Teo Milic, Stefan Sokulskyj



Ersatzspieler: Ales Skale, Zal Zanic, Alexander Kerschbaumer, Marvin Lindner



Trainer: Benjamin Heric Bericht Florian Kober

Gebietsliga West: GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S – FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S, 1:5 (0:4)

91 Alexander Kerschbaumer 1:5

85 Sebastjan Tuhtar 1:4

37 Stefan Sokulskyj 0:4

31 Stefan Sokulskyj 0:3

25 Teo Milic 0:2

22 Fabio Rasser 0:1

