Unglaubliche Partie: Nach 0:3 gewinnt Stainz bei St. Nikolai mit 5:4 - Hrovat leitet die Wende ein

Ein Geschichte, wie sie nur der Fussball schreibt, können sich die 60 Besucher nach der Partie zwischen dem FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. gegen den SC Strasser Bau Stainz 1922 erzählen. Nach 32 Minuten sahen die Hausherren bereits als sicherer Sieger aus und führten mit 3:0. Die Gäste bewiesen jedoch Kämpferqualitäten, holten auf und setzten sich am Ende mit 5:4 durch.

Edis Ljubijankic (Foto) netzte dreimal ein - Alen Hrovat traf zweimal

Der FC St. Nikolai i.S. erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Marcel Trettnak traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. In der 18. Minute brachte Stefan Sokulskyj das Netz für das Heimteam zum Zappeln. Den Vorsprung von St. Nikolai i.S. ließ Teo Milic in der 32. Minute anwachsen. 3:0 nach 32 Minuten - einen besseren Auftakt kann man sich als Mannschaft eigentlich gar nicht wünschen.

Mit schnellen Toren von Alen Hrovat (36.) und Edis Ljubijankic (37.) schlug SC Stainz innerhalb kurzer Zeit gleich doppelt zu - die Partie wurde wieder spannend. Nur mehr ein Tor auf Seiten von FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Fast zeitgleich mit den Wiederbeginn (46.) Minute war Ljubijankic mit dem Ausgleich zum 3:3 zur Stelle. Acht Minuten später (54.) korrigierte Hrovat das Zwischenresultat auf 3:4 und stellte die Führung der Auswärtigen sicher. Einmal durfte Ljubjankic noch ran - in Minute 64 erhöhte er mit seinem dritten Tagestreffer auf 3:5. Kurz vor Schluss betrieb Milic Ergebniskorrektur - er verkürzte in der 85. Minute auf 4:5 – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr. Am Schluss siegte SC Stainz gegen FC St. Nikolai i.S.

Teo Milic zeichnete für einen Doppelpack verantwortlich - er konnte die Niederlage aber nicht verhindern

St. Nikolai i.S. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Verteidigung von FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. stimmt es ganz und gar nicht: 32 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen.

Die Defensive von SC Strasser Bau Stainz 1922 muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 45-mal war dies der Fall.

Der Gast ist jetzt mit 17 Zählern punktgleich mit FC St. Nikolai i.S. und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 27:45 auf dem siebten Platz. Fünf Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat St. Nikolai i.S. derzeit auf dem Konto. Fünf Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat SC Stainz momentan auf dem Konto.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 17.03.2024 empfängt FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. dann im nächsten Spiel GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn, während SC Strasser Bau Stainz 1922 am gleichen Tag bei SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen antritt.

Stimme zum Spiel:

Michael Brezina, Trainer Stainz:

"Die erste halbe Stunde haben wir verschlafen. Nach dem 0:3 sind wir aufgewacht, haben binnen zwei Minuten zwei Tore erzielt. Im zweiten Durchgang haben nur mehr wir gespielt. Im großen und ganzen ist der Sieg in Ordnung gegangen.

Gebietsliga West: FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. – SC Strasser Bau Stainz 1922, 4:5 (3:2)

85 Teo Milic 4:5

62 Edis Ljubijankic 3:5

54 Alen Hrovat 3:4

46 Edis Ljubijankic 3:3

37 Edis Ljubijankic 3:2

36 Alen Hrovat 3:1

32 Teo Milic 3:0

18 Stefan Sokulskyj 2:0

2 Marcel Trettnak 1:0

FC Erdbewegung Büchsenmeister St. Nikolai/S: David Koweindl - Michael Gaisch, Eugen Zizek, Lukas Marko - Fabio Rasser, Sasha Gutjahr, David Poljanec, Marcel Trettnak (K), Uros Ruis - Teo Milic, Stefan Sokulskyj



Ersatzspieler: Kevin Aldrian, Fabian Stiegler, Zal Zanic, Alexander Kerschbaumer, Marvin Lindner



Trainer: Benjamin Heric

SC STRASSER BAU Stainz 1922: Daniel Wagner - Roman Thaller, Thomas Schöner, Philipp Schmölzer, Philipp Hepflinger, Patrick Eibl - Patrick Gutbrunner, Tilen Strmsnik - Elijah Michael Primig, Edis Ljubijankic (K), Alen Hrovat



Ersatzspieler: Jakob Grundner, Stefan Schöner, Lorenz Reisner, Daniel Dobida, Jeremias Tockner



Trainer: Michael Brezina

by René Dretnik

