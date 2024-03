FC St. Nikolai i.S. dominiert gegen UFC Wettmannstätten: 3:1-Sieg unterstreicht Favoritenrolle

Details Samstag, 23. März 2024 08:44

In einem mit Spannung erwarteten Duell gelang es dem FC St. Nikolai i.S., einen überzeugenden 3:1-Erfolg gegen UFC Wettmannstätten zu feiern. Schon vor dem Anpfiff war St. Nikolai i.S. als Favorit gehandelt worden, und das Spielverlauf bestätigte diese Einschätzung eindrucksvoll.

Gregor Stavbar erzielte sein erstes Tor für den 1. FC St. Nikolai

Ein Spiel auf hohem Niveau in der ersten Hälfte

Gerhard Gasser brachte UFC Haring-Group Wettmannstätten in der 14. Minute nach vorn. Aus abseitsverdächtiger Position erzielte er das 1:0 für seine Mannschaft. Die Führung währte nur kurz - Teo Milic witterte seine Chance und schoss den Ball nach einem Eckball per Kopf zum 1:1 für FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. ein (25.). Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert.

Die 150 Beuscher mussten bis in die Schlussminuten warten, ehe sie noch Tore sahen. Beide Teams waren aktiv kamen aber nur zu Halbchancen. Der Treffer zum 2:1 sicherte FC St. Nikolai i.S. nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Milic in diesem Spiel (87.). Er versenkte die Kugel aus vollem Lauf im langen Eck. Kurz darauf traf Gregor Stavbar in der Nachspielzeit für den Gast (92.). Ein Gegner spielte ihm den Ball auf, der Slowene dribbelte den Torhüter aus und versenkte das Runde im Eckigen. Schließlich strich St. Nikolai i.S. die Optimalausbeute gegen UFC Wettmannstätten ein.

So steht es um die Teams

In der Tabelle liegt Wettmannstätten nach der Pleite weiter auf dem 13. Rang. Wo bei der Heimmannschaft der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 23 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. UFC Haring-Group Wettmannstätten verbuchte insgesamt drei Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang UFC Wettmannstätten auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Bei FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. präsentierte sich die Abwehr angesichts 34 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (36). Für FC St. Nikolai i.S. ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Sieben Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat St. Nikolai i.S. momentan auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Wettmannstätten tritt am Samstag, den 30.03.2024, um 15:00 Uhr, bei SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt FC St. Nikolai i.S. SC MSG Eibiswald.

Stimmen zum Spiel:

René Poier, Trainer Wettmannstätten:

"Es war eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe. Wir sind gut ins Spiel gekommen, waren bis zum Tor spielbestimmend. St. Nikolai war im Ballbesitz sehr gefährlich. Leider ist es uns wieder passiert, dass wir so spät die Tore bekommen haben."

Gregor Stavbar, Torschütze St. Nikolai:

"Wir waren gut im Spiel, beim ersten Tor war ein wenig Pech dabei. Wettmannstätten ist eine gute Mannschaft. Wir haben viele Kilometer gemacht, sind viel gelaufen. Das war am Ende der Garant zum Sieg."

Robert Bernhardt, Geschäftsführer Sport St. Nikolai:

"Zwei Spiele - sechs Punkte. Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Wir entscheiden unsere Spiele in der Schlussphase. Das zeigt, dass sich harte Wintervorbereitung bezahlt gemacht hat."

Gebietsliga West: UFC Haring-Group Wettmannstätten – FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S, 1:3 (1:1)

92 Gregor Stavbar 1:3

87 Teo Milic 1:2

25 Teo Milic 1:1

14 Gerhard Gasser 1:0

UFC Haring-Group Wettmannstätten: Oliver Kraner - Patrick Possat, Jan Lipp, Marcel Grinschgl, Manuel Leitl, Matej Sosteric, Kevin Strohmeier (K) - Marcel Kraxner, Oliver Winter, Emanuel Weleba - Gerhard Gasser



Ersatzspieler: Stefan Trunk, Marcel Rothschädl, Martin Lazarus, Matej Breznik, Rudolf Josef Lenz, Peter Lazarus



Trainer: Rene Pojer

FC Erdbewegung Büchsenmeister St. Nikolai/S: Erik Arzensek - Ales Skale, Eugen Zizek, Lukas Marko - Jan Kainz, Gregor Stavbar, Marcel Trettnak (K), Alexander Kerschbaumer, Marvin Lindner, David Poljanec - Teo Milic



Ersatzspieler: Patrick Kogler, Fabio Rasser, Lukas Bicu, Fabian Stiegler, Michael Gaisch, Lukas Koller



Trainer: Benjamin Heric

by René Dretnik

Foto: Gabriele Trettnak

