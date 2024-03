Toller Heimerfolg: Eibiswald weiß zu überzeugen und triumphiert gegen St. Andrä

Details Montag, 25. März 2024 18:53

Am Samstag trafen zwei Titans des Fußballs aufeinander: Der SC MSG Eibiswald und der FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch. Doch für die Gäste erwies sich der SC Eibiswald als eine Klasse für sich, was letztendlich zu einer deutlichen 2:5-Niederlage führte. Von Gleichstand keine Spur! In einem Duell vermeintlich ebenbürtiger Mannschaften holte der SC MSG Eibiswald das Maximum heraus.

Elfmeter verschossen - trotzdem 3:0 Führung für Eibiswald

Trotz eines verpassten Elfmeters zu Beginn des Spiels (10. Minute) gingen die Gastgeber mit einem komfortablen Drei-Tore-Vorsprung in die Halbzeitpause. Dies war vor allem Michael Schauer zu verdanken, der einen lupenreinen Hattrick erzielte! (15./21./35.) und den SC Eibiswald mit 3:0 in Führung brachte.

In der zweiten Halbzeit versuchten die Gäste kurzzeitig aufzubegehren. Simon Kramberger brachte die Kugel über die Linie und verkürzte auf 1:3 für den FV St. Andrä/Höch (46. Minute). Doch die Vorentscheidung fiel durch Levin Oparenovic (63.) und Maximilian Sommersguter (71.), die mit zwei schnellen Treffern das Ergebnis auf 5:2 erhöhten. Kramberger gelang zwar noch ein Doppelpack zum 2:5 (88.), doch dies änderte nichts an der überlegenen Leistung des SC MSG Eibiswald.

So steht es um die Teams

Mit diesem Sieg distanzierte sich der SC Eibiswald vom FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch und sicherte sich mit 27 Punkten den dritten Platz, während der FV St. Andrä/Höch weiterhin 24 Punkte auf dem Konto hat und den vierten Tabellenplatz einnimmt. Beide Teams haben in dieser Saison bisher sieben Siege errungen.

Am Sonntag stellt sich der SC MSG Eibiswald um 16:00 Uhr bei FC Erdbewegungen Büchsenmeister St. Nikolai/S. vor. Einen Tag zuvor zur gleichen Zeit empfängt St. Andrä/Höch den FC Erhart Preding.

Stimme zum Spiel:

Manuel Narath, sportlicher Leiter Eibiswald:

"Ich bin mit unserer jungen Mannschaft sehr zufrieden. Sie haben mit viel Selbstvertrauen überzeugend gespielt. Haben auch spielerich nach vorne viele Akzente gesetzt. Die Defensivleistung war solide, deshalb war der Sieg verdient."

Gebietsliga West: SC MSG Eibiswald – FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch, 5:2 (3:1)

88 Simon Kramberger 5:2

71 Maximilian Sommersguter 5:1

63 Levin Oparenovic 4:1

46 Simon Kramberger 3:1

35 Michael Schauer 3:0

21 Michael Schauer 2:0

15 Michael Schauer 1:0

Aufstellungen:

SC "MSG" Eibiswald: Lukas Herzlieb, Levin Oparenovic, Patrick Kolar Robnik (K), Kenan Mehmeti, Moritz Gosch, Raphael Franz Kiefer, Jonathan Maximilian Heusserer, Jakob Ferlin, Michael Schauer, Tai Kolar Marhold, Maximilian Sommersguter



Ersatzspieler: Thomas Lechner, Lukas Klug, Rame Mehmetaj, Lucas Gosch, Markus Kröll



Trainer: Thorsten Müller

FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch: Narsej Anzel - Paul Mörth, Tim Kovacec, Michael Muster (K), Christoph Stangl - Maximilian Oberleitner, Simon Kramberger, Tobias Temmel, Christoph Reiterer, Thomas Potocnik, Philipp Jartschitsch -



Ersatzspieler: Christian Schautzer, Hans Jürgen Kraner, Kevin Genseberger, Marcel Sebathi, Fabio Schnabel, Julian Brauce



Trainer: DI Gottfried Sundl , BSc

by René Dretnik

Foto: MSG Eibiswald

