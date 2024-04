Aus 0:2 mach 2:2 - Movia sichert Lankowitz das Remis gegen Dobl

Details Samstag, 06. April 2024 15:01

In einem zunächst verhaltenen Aufeinandertreffen zwischen dem SV TIBA Austria Dobl und dem FC Lankowitz in der Gebietsliga West entfaltete sich erst spät die volle Dramatik. Die Zuschauer mussten lange auf spannende Momente warten, doch dann brachen die Ereignisse los.

Der FC Lankowitz bewies Charakter und kämpfte sich nach einem 0:2 zurück

Ein Elfmeter brachte die 1:0 Führung für Dobl

In der 43. Minute brachte Pascal Leimisch die Heimmannschaft mit einem souverän verwandelten Strafstoß mit 1:0 in Führung. Mit diesem knappen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause, während die Fans gespannt auf die Fortsetzung des Spiels warteten.

Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Michael Manfred Ebner in der 54. Minute auf 2:0 für Dobl, und es schien, als ob die Gastgeber die Kontrolle über das Spiel fest in der Hand hatten. Doch dann nahm die Spannung zu, als Lankowitz sich energisch zurückkämpfte.

In der 67. Minute gelang Daniel Unger der Anschlusstreffer zum 2:1, und plötzlich war das Spiel wieder offen. Die Gäste drängten auf den Ausgleich, und schließlich gelang Daniel Movia in der 84. Minute der entscheidende Treffer zum 2:2-Ausgleich.

Lankowitz holt ein 0:2 auf und am Ende noch ein Unentschieden

Mit diesem späten Ausgleichstreffer sicherte sich der FC Lankowitz einen verdienten Punktgewinn gegen den SV TIBA Austria Dobl. Das Spiel endete somit mit einem hart umkämpften 2:2-Unentschieden, das die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem hielt.

Nach 17 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Dobl 41 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 62 Treffern stellt SV TIBA Austria Dobl den besten Angriff der Gebietsliga West.

Der einzelne Zähler beförderte Lankowitz in der Tabelle auf Platz sieben. Fünf Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto.

FC Lankowitz kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit drei Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet SV Dobl derzeit auf einer Welle des Erfolges. Drei Siege und zwei Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

Am kommenden Samstag tritt Dobl bei USV Veronik Installationen Grenzland an, während Lankowitz einen Tag zuvor GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn empfängt.

Stimme zum Spiel:

Gerald Strafner, Trainer Lankowitz:

"Wir haben gegen den Tabellenführer sehr gut gespielt. Wir waren zum Schluss dem Sieg näher, als der Gegner. Zwei Elfer wurden uns nicht gegeben. Nach dem Anschlusstreffer haben wir wieder Lunte gerochen und uns super zurückgekämpft. Ich bin stolz auf meine Burschen, sie haben Charakter gezeigt und viel Disziplin an den Tag gelegt."

Gebietsliga West: SV TIBA Austria Dobl – FC Lankowitz, 2:2 (1:0)

84 Daniel Movia 2:2

67 Daniel Unger 2:1

54 Michael Manfred Ebner 2:0

43 Pascal Leimisch 1:0

Aufstellungen:

SV "TIBA AUSTRIA" Dobl: Christoph Dam - David Karl Lang, Blaz Roskar, Ivan Dzidzic, Gabriel Maier - Astrit Krasniqi, Florian Manfred Schatz, Lukas Christian Friedl, Michael Manfred Ebner (K) - Pascal Leimisch, Matthias Hecher



Ersatzspieler: Marco Spreitzhofer, Michael Weimüller, Yamen Zaied, Robert Culjak, Damir Baler



Trainer: Stefan Prießnig , MSc

Lankowitz: Tobias Prettenthaler - Tobias Scheer, Daniel Unger, Manuel Ofner, Fabian Riedl, Franz Hoffman - Bastian Jereb, Michael Medwed, Michael Rampitsch, Philipp Strafner (K) - Andreas Krainer



Ersatzspieler: Tobias Scherz, Valentin Höller, Daniel Movia, Robin Frühwirth



Trainer: Gerald Strafner

by René Dretnik

Foto: FC Lankowitz/Facebook

