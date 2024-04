Panikvar Triple: GASV Pölfing-Brunn deklassiert SC Stainz

Details Montag, 08. April 2024 19:48

In einem mitreißenden Duell in der Gebietsliga West zeigte der GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn gegen den SC Strasser Bau Stainz 1922 eine beeindruckende Leistung und sicherte sich einen klaren 5:0-Sieg.

Kantersieg von Pölfing Brunn - ein Grund zum Feiern

Marko Panikvar traf dreimal - zweimal davon per Volley

Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr und erspielten sich in den ersten 15 Minuten gleich zwei dicke Möglichkeiten. In der 16. Minute brachte Marko Panikvar das Heimteam mit einem präzisen Treffer in Führung. Zur Halbzeitpause hatte der GASV Pölfing-Brunn eine knappe Führung auf dem Zettel stehen, doch das Team hätte noch deutlicher führen können. Zahlreiche Chancen blieben ungenutzt und ein Treffer wurde sogar aberkannt.

Nach dem Seitenwechsel setzte Panikvar mit einem sehenswerten Volleyschuss in der 52. Minute ein weiteres Ausrufezeichen und ließ die Heimfans erneut jubeln. In der 59. Minute erhöhte Lukas Luckerbauer nach einem präzisen Stanglpass von Damse auf 3:0, und die Partie schien bereits entschieden. Doch der Gastgeber wollte mehr: Panikvar war erneut zur Stelle und netzte in der 78. Minute zum 4:0 ein. Selbst in der Nachspielzeit zeigte Pölfing-Brunn keine Gnade, als Maximilian Tristan Clavora mit einem fulminanten Schuss aus 20 Metern den fünften Treffer erzielte (92. Minute).

Stainz war chancenlos

Am Ende konnte der GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn einen verdienten Sieg gegen den SC Strasser Bau Stainz 1922 feiern und damit wichtige Punkte im Rennen um die Tabellenspitze sammeln.

Pölfing-Brunn tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei FC Lankowitz an. Einen Tag später empfängt SC Strasser Bau Stainz 1922 UFC Haring-Group Wettmannstätten.

Stimme zum Spiel:

Jochen Kollmann, Obmann Stv. Pölfing Brunn:

"Wir haben von Anfang an viel Druck ausgeübt. Wir hätten zur Pause schon höher führen müssen, in der zweiten Hälfte haben wir unsere Möglichkeiten genutzt. Der Sieg geht auch in der Höhe vollkommen in Ordnung!"

Gebietsliga West: GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn – SC Strasser Bau Stainz 1922, 5:0 (1:0)

92 Maximilian Tristan Clavora 5:0

78 Marko Panikvar 4:0

59 Lukas Luckerbauer 3:0

52 Marko Panikvar 2:0

16 Marko Panikvar 1:0

Aufstellungen:

Pölfing-Brunn: Manuel Puschnigg - Alen Buksek, Tilen Osovnikar, Alexander Tschiltsch (K), Lukas Luckerbauer, Simon Schreiner, Robert Klug, Dominik Puschnigg - Mario Damse, David Zorec - Marko Panikvar



Ersatzspieler: Aljaz Vidovsek, Maximilian Tristan Clavora, Tobias Ranegger, Marcel Poschauko, Sebastian Lipp, Florian Lipp



Trainer: Ivan Marijanovic

SC STRASSER BAU Stainz 1922: Daniel Wagner - Philipp Schmölzer, Mehmet Karakus, Philipp Hepflinger, Patrick Eibl - Patrick Gutbrunner, Lorenz Reisner, Alexander Putzer, Christopher Kowatschitsch (K), Maximilian Vollenwyder - Elijah Michael Primig



Ersatzspieler: Jakob Grundner, Edis Ljubijankic, Daniel Dobida, Jeremias Tockner, Sebastian Wenzl



Trainer: Michael Brezina

by René Dretnik

Foto: GASV Pölfing Brunn

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.