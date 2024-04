Weiterhin ungeschlagene Eibiswalder: St. Martin läuft der "Schauer" über den Rücken

Details Samstag, 13. April 2024 09:59

Ein Spiel voller Kontroversen und überraschender Wendungen sah den SC MSG Eibiswald gegen den GSV MS Elektrotechnik St. Martin i.S antreten. Es war ein Schlagabtausch voller Emotionen und Unvorhersehbarkeit, der die Zuschauer in Atem hielt.

Offener Schlagabtausch in der Anfangsphase

Der Beginn gehörte Michael Schauer vom SC MSG Eibiswald, der bereits in der siebten Minute die Führung erzielte – wenn auch unter dem Schatten des Abseitszweifels. Doch die Antwort von GSV St. Martin/S. ließ nicht lange auf sich warten, als Darijo Dragosavac nach einer Flanke von Tilen Zoric in der 15. Minute zum Ausgleich traf.

Die Heimischen drückten daraufhin auf das zweite Tor und hatten einige vielversprechende Chancen, während die Gäste sich bemühten, wieder in die Spur zu finden. Eine strittige Situation nach einem aberkannten Treffer für Eibiswald sorgte für hitzige Diskussionen zur Halbzeit, bei der noch alles offen war.

Viel Mittelfeldgeplänkel in Hälfte zwei

Der zweite Durchgang war geprägt von einem Mittelfeldgeplänkel, aber Tore fielen dennoch. Michael Schauer schnappte sich sein zweites Tor des Tages in der 78. Minute und brachte Eibiswald in Führung – erneut begleitet von Diskussionen über die Spielentscheidungen. Rame Mehmetaj setzte dann in der 81. Minute noch einen drauf und schürte die Hoffnungen auf den Aufstieg bei Fans und Spielern.

Für den GSV MS Elektrotechnik St. Martin i.S bleibt die Defensive weiterhin das Hauptmanko, und mit 59 Gegentoren sind sie das Schlusslicht der Liga. Trotz eines hart umkämpften Spiels und einem leidenschaftlichen Kampf stecken sie weiterhin im Tabellenkeller fest, während der SC MSG Eibiswald sich über einen wichtigen Dreier freuen kann und seinem Ziel näher kommt.

Stimmen zum Spiel:

Reinhard Pleyer, Trainer St. Martin:

"Wir waren 80 Minuten super im Spiel haben viele Chancen gehabt, diese aber leider nicht genutzt. Ich hoffe, dass die Leistung, die wir auf den Platz bringen weiterhin so stattfinden wird, dann werden die Siege von alleine kommen."

Thorsten Müller, Trainer Eibiswald:

"WIr haben gut ins Spiel gefunden, sind schnell in Führung gegangen, auch wenn ein wenig Glück dabei war. Nach dem Ausgleich waren die Gegner dem 2:1 näher als wir, haben eine sehr Phase gehabt. In der zweiten Halbzeit haben wir das Kommando wieder übernommen."

Gebietsliga West: GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S – SC MSG Eibiswald, 1:3 (1:1)

81 Rame Mehmetaj 1:3

78 Michael Schauer 1:2

15 Darijo Dragosavac 1:1

7 Michael Schauer 0:1

Aufstellungen:

St. Martin/S.: Alexander Schwarz (K) - Goran Ivanovic, Tilen Zoric, Elias Waltl - Stefan Schmuck, Renato Matic, Franz Moshammer, Markus Saurer, Dominik Steinbauer, Sebastian Lojnik - Darijo Dragosavac



Ersatzspieler: Robert Silly, Christian Kobale, Lukas Kreßl, Max Schauer, David Madl, Gernot Strauß



Trainer: Reinhard Pleyer

SC "MSG" Eibiswald: Christoph Leitinger, Levin Oparenovic, Patrick Kolar Robnik (K), Lukas Klug, Moritz Gosch, Raphael Franz Kiefer, Jonathan Maximilian Heusserer, Jakob Ferlin, Michael Schauer, Tai Kolar Marhold, Maximilian Sommersguter



Ersatzspieler: Lukas Herzlieb, Kenan Mehmeti, Rame Mehmetaj, Maximilian Pressnitz, Lucas Gosch, Markus Kröll



Trainer: Thorsten Müller

by René Dretnik

Foto: SC Eibiswald

