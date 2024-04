Negativserie bei FC Ehrenhausen - Glücklicher Sieg für St. Andrä

Details Montag, 08. April 2024 19:59

FC Ehrenhausen und FV St. Andrä/Höch lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Die Ausgangslage sprach für St. Andrä/Höch, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Simon Kramberger mit dem Doppelpack

Keine Tore in der ersten Halbzeit

Nach einer torlosen Halbzeit in einem spannungsgeladenen Match waren die Gemüter gespannt wie Saiten auf einer Violine. Der FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch geht dank Simon Kramberger in der 52. Minute in Führung. Doch halt, hier kommt Markus Kogler und sorgt nur drei Minuten später mit einem genialen Ausgleichstreffer (55.) für einen Paukenschlag, der die Stimmung auf dem Platz zum Kochen bringt.

Doch die Dramatik hört hier nicht auf! Kramberger, der Doppelpack-Dynamo, lässt es sich nicht nehmen und katapultiert sein Team mit seinem zweiten Tor in eine verheißungsvolle Position (64.). Ein wahrer Wirbelwind auf dem Rasen!

Kurz vor Schluss packt Christoph Reiterer den Zauberstab aus und lässt die Fans von St. Andrä/Höch in Ekstase ausbrechen (91.). Aber Moment mal, da ist noch nicht Schluss! Ein unglückliches Eigentor von Thomas Potocnik in der 93. Minute gibt dem FC Holcim PHP Management Ehrenhausen einen Funken Hoffnung für einen Anschlusstreffer zum 2:3. Eine Achterbahnfahrt der Emotionen, wie sie im Buche steht!

Viele Chancen für Ehrenhausen - die Treffer erzielten aber die Gegner

Am Ende schnappt sich der FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch gegen den Tabellenletzten drei verdiente Punkte und lässt die Korken knallen.

Der FC Holcim PHP Management Ehrenhausen steckt nach vier sieglosen Spielen in einem wahren Schlamassel, während der FV St. Andrä/Höch mit stolzen 30 Punkten alle Trümpfe in der Hand hat und den Tanz um die Tabellenspitze vollführt.

Der nächste Härtetest für den FC Ehrenhausen kommt am Samstag um 18:00 Uhr gegen den FC Erdbewegungen Büchsenmeister St. Nikolai/S. Und St. Andrä/Höch? Die messen sich am selben Tag um 16:00 Uhr mit dem SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh. Es verspricht, ein weiteres Fußballspektakel zu werden!

Christoph Reiterer traf einmal

Statement:

Bernd Pressnitz, Trainer Ehrenhausen:

"Das war eine bittere Niederlage für uns. Wir hatten mehr Chancen, der Gegner hat die Tore gemacht. Wir stecken in einem Tief, da müssen wir jetzt schleunigst wieder raus."

Gebietsliga West: FC Holcim PHP Management Ehrenhausen – FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch, 2:3 (0:0)

93 Eigentor durch Thomas Potocnik 2:3

91 Christoph Reiterer 1:3

64 Simon Kramberger 1:2

55 Markus Kogler 1:1

52 Simon Kramberger 0:1

Aufstellungen:

FC Holcim PHP Management Ehrenhausen : Peter Kidric - Aljaz Gersak, Tomaz Kidric - Daniel Radl, Marcel Manfred Passat, Timotej Snofl, Aleksander Snofl, Stephan Petritsch (K), Manuel Posavec, Leon Kovacevic - Markus Kogler



Ersatzspieler: Fabio Winterleitner, Nico Smetaniuk, Julian Insupp, Florian Kaiser, Marco Kraner, Kilian Preglau



Trainer: Bernd Robert Pressnitz

FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch: Narsej Anzel - Paul Mörth, Tim Kovacec, Michael Muster (K), Christoph Stangl - Maximilian Oberleitner, Simon Kramberger, Tobias Temmel, Christoph Reiterer, Thomas Potocnik - Miha Kokol



Ersatzspieler: Julian Brauce, Kevin Genseberger, Fabio Schnabel, Philipp Jartschitsch, Marcel Sebathi



Trainer: DI Gottfried Sundl , BSc

by René Dretnik

Fotos: Christian Fauland

