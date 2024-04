GSV St. Martin/S. seit fünf Spielen ohne Sieg: Auch gegen Preding setzt es eine Klatsche

Details Montag, 22. April 2024 15:50

GSV St. Martin/S. konnte FC Preding nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. Preding erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Preding agierte sehr druckvoll

In einem packenden Duell der Gebietsliga West trafen der FC Erhart Preding und der GSV MS Elektrotechnik St. Martin i.S aufeinander. Von Anfang an setzte der FC Erhart Preding viel Druck auf und schuf sich bereits in der Anfangsphase zwei Hochkaräter. Die Führung gelang schließlich Ivica Grgic in der 28. Minute, als er das Netz des Gegners zum ersten Mal zum Beben brachte. Doch der FC Erhart Preding war noch nicht satt: Kurz vor dem Halbzeitpfiff baute Urban Cander die Führung auf 2:0 aus, gefolgt von Alexander Strohrigl, der in der 44. Minute das 3:0 erzielte.

Nach dem Seitenwechsel konnte der GSV MS Elektrotechnik St. Martin i.S durch Sebastjan Tuhtar in der 50. Minute auf 1:3 verkürzen. Doch die Hoffnung auf eine Aufholjagd wurde schnell zunichte gemacht, als Djordje Micic in der 61. Minute den Vorsprung des FC Erhart Preding auf 4:1 ausbaute. Der tonangebende Stil von Preding spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider und legte den Grundstein für den souveränen Erfolg.

So steht es um die Teams und so geht es weiter

Mit diesem Sieg steht der FC Erhart Preding auf dem sechsten Platz der Gebietsliga West und kann sich über insgesamt acht Siege, drei Remis und acht Niederlagen freuen. Der Erfolg über den GSV MS Elektrotechnik St. Martin i.S lässt das Team weiter im Aufwind segeln.

Für den GSV MS Elektrotechnik St. Martin i.S bleibt hingegen die Abwehrarbeit eine Baustelle. Mit einem Schnitt von mehr als drei Gegentreffern pro Spiel offenbart das Team eine chronische Abwehrschwäche, die auch im Spiel gegen Preding deutlich zutage trat. Mit 63 Gegentreffern in dieser Saison befindet sich die Abwehr des GSV MS Elektrotechnik St. Martin i.S in der Krise. Das Team taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen und muss dringend an seiner Defensive arbeiten.

Am nächsten Freitag reist der FC Erhart Preding zu SC Strasser Bau Stainz 1922, während der GSV MS Elektrotechnik St. Martin i.S FC Holcim PHP Management Ehrenhausen empfängt.

Stimme zum Spiel:

Bernhard Langmann, Obmann Preding:

"Es ist schön, dass wir mit den hinteren Plätzen derzeit nichts mehr zu tun haben und befreit aufspielen können."

Gebietsliga West: FC Erhart Preding – GSV MS Elektrotechnik St.Martin i.S, 4:1 (3:0)

61 Djordje Micic 4:1

50 Sebastjan Tuhtar 3:1

44 Alexander Strohrigl 3:0

42 Urban Cander 2:0

28 Ivica Grgic 1:0

Aufstellungen:

Preding: Nino Mihelak - Edin Rekic, Niko Jez, Philipp Bretterklieber (K) - Christopher Steinmetz, Daniel Bretterklieber, Alexander Strohrigl - Djordje Micic, Ivica Grgic, Urban Cander, Marcus Zmugg



Ersatzspieler: Marco Weixler, Luca Kerbis, Nejc Oblonsek, Luca Paier, Mihael Grgic



Trainer: Egon Meixner

St. Martin/S.: Alexander Schwarz (K) - Goran Ivanovic, Tilen Zoric, Patrick Nebel, Elias Waltl - Stefan Schmuck, Renato Matic, Sebastjan Tuhtar, Dominik Steinbauer, Sebastian Lojnik - Darijo Dragosavac



Ersatzspieler: Robert Silly, Christian Kobale, Lukas Kreßl, Franz Moshammer, Markus Saurer, David Madl



Trainer: Reinhard Pleyer

by René Dretnik

Foto: FC Preding/Langmann

