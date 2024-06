Furiose Aufholjagd: SC MSG Eibiswald setzt Ausrufezeichen für die nächste Saison und gegen den Meister SV Dobl

Details Montag, 10. Juni 2024 22:59

Zum Saisonabschluss in der Gebietsliga West trafen der SC MSG Eibiswald und der SV Dobl im Josef-Fließer Stadion aufeinander. In einem spannenden Spiel, das vor allem in der zweiten Halbzeit an Dramatik gewann, setzte sich Eibiswald letztlich mit 4:1 durch. Zur Halbzeit führte jedoch noch der SV Dobl mit 1:0. Besonders hervorzuheben sind die herausragenden Leistungen von Lukas Klug und Kenan Mehmeti, die maßgeblich zum Sieg von Eibiswald beitrugen.

Erste Halbzeit: SV Dobl überrascht mit Führung

Von Beginn an war die Vorfreude im Stadion spürbar, und die perfekte Rasenbeschaffenheit bot ideale Bedingungen für ein aufregendes Spiel. Bereits in der Anfangsphase zeigte der Dobler Keeper seine Klasse mit einer guten Parade, während sich beide Mannschaften in den ersten Minuten ein ausgeglichenes Spiel lieferten. Nach einer Freistoßsituation in der 7. Minute, die in einer Ecke mündete, schien es so, als ob die Gastgeber die Oberhand gewinnen könnten, doch die Gäste aus Dobl hielten dagegen.

Die erste nennenswerte Chance für Dobl resultierte in einem Freistoß in der 42. Minute. Pascal Leimisch trat an und verwandelte den Freistoß direkt zum 0:1, was für Jubel bei den Gästen sorgte. Mit dieser knappen Führung ging es in die Halbzeitpause, wobei bis dahin die spielerischen Ideen auf beiden Seiten eher Mangelware waren.

Zweite Halbzeit: SC MSG Eibiswald dreht das Spiel

Nach dem Wiederanpfiff erhöhte der SC MSG Eibiswald den Druck, doch zunächst fehlte es noch am nötigen Biss, wie in der 52. Minute zu erkennen war. Doch dann folgte eine beeindruckende Wende. In der 56. Minute gelang Michael Schauer der Ausgleich zum 1:1, was den Knoten bei Eibiswald löste. Nur zwei Minuten später war es Rame Mehmetaj, der die Gastgeber mit seinem Treffer zum 2:1 erstmals in Führung brachte. Diese Führung schien die Mannschaft von Eibiswald weiter zu beflügeln.

Ein schwerer Patzer des Dobler Torwarts führte in der 57. Minute zu einem weiteren Gegentor, welches allerdings erst in der 68. Minute fiel. Kenan Mehmeti traf zum 3:1 und baute die Führung für die Hausherren weiter aus. Von diesem Rückstand erholten sich die Gäste aus Dobl nicht mehr, und Eibiswald dominierte nun klar das Spielgeschehen.

In der 90. Minute setzte Lukas Klug den Schlusspunkt mit seinem Tor zum 4:1. Dieses Tor besiegelte den klaren Heimsieg für den SC MSG Eibiswald. Mit dem Abpfiff nach 91 Minuten war die Freude bei den Gastgebern groß, die mit dieser starken zweiten Halbzeit ihre Ambitionen für die kommende Saison untermauerten.

Das Spiel endete somit 4:1 zugunsten von Eibiswald, die sich trotz eines frühen Rückstands eindrucksvoll zurückkämpften und letztlich verdient als Sieger vom Platz gingen. Für den SV Dobl bleibt die Erkenntnis, dass eine gute erste Halbzeit nicht ausreichte, um gegen die aufopferungsvoll kämpfende Heimmannschaft zu bestehen. Allerdings kann es den Doblern auch egal sein, denn die Truppe von Coach Stefan Prießnig spielt nächste Saison eine Liga höher.

Gebietsliga West: SC Eibiswald : Dobl - 4:1 (0:1)

91 Lukas Klug 4:1

68 Kenan Mehmeti 3:1

58 Rame Mehmetaj 2:1

56 Michael Schauer 1:1

44 Pascal Leimisch 0:1

