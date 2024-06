Daniel "the machine gun" Radl kommt und trifft: Ehrenhausen siegt knapp gegen Lankowitz und bleibt in der Liga

Details Montag, 10. Juni 2024 19:59

Im spannenden Duell der Gebietsliga West setzte sich der FC Ehrenhausen in der 26. Runde mit einem knappen 2:1-Sieg gegen den FC Lankowitz durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit fielen alle Treffer in den zweiten 45 Minuten, wobei die Gäste aus Ehrenhausen am Ende das bessere Ende für sich hatten. Besonders hervorzuheben ist der Einsatz von Daniel Radl, der mit seiner ersten Ballberührung den Sieg für sein Team sicherte.

Der FC Ehrenhausen spielt auch nächste Saison in der Gebietsliga

Torlose erste Halbzeit

Der FC Lankowitz und der FC Ehrenhausen begegneten sich in der Anfangsphase auf Augenhöhe, wobei beide Teams bemüht waren, die Kontrolle über das Spiel zu gewinnen. Trotz einiger vielversprechender Ansätze auf beiden Seiten blieb der erhoffte Führungstreffer in den ersten 45 Minuten aus. Die Abwehrreihen standen stabil und ließen kaum klare Chancen zu, sodass es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause ging.

Spannende zweite Halbzeit mit drei Toren

In der zweiten Halbzeit nahm das Spiel an Fahrt auf und die Zuschauer kamen endlich auf ihre Kosten. Bereits in der 50. Minute gelang dem FC Ehrenhausen der erste Treffer des Spiels. Klaus Fischer, der Torschütze mit der Nummer 25, brachte die Gäste mit einem platzierten Schuss in Führung und sorgte für große Erleichterung bei seinem Team.

Doch der FC Lankowitz zeigte sich keineswegs geschockt und antwortete nur zwölf Minuten später. In der 62. Minute war es Daniel Movia, der für den Ausgleich sorgte. Nach einem schnellen Angriff setzte er den Ball gekonnt ins Netz und ließ den heimischen Anhang jubeln.

Die Freude währte jedoch nicht lange, denn schon in der 63. Minute schlug der FC Ehrenhausen erneut zu. Diesmal war es Daniel Radl, der als Joker ins Spiel gekommen war und mit seiner ersten Ballberührung und einem sehenswerten Treffer das 2:1 für die Gäste erzielte. Sein Tor brachte die Mannschaft von FC Ehrenhausen wieder in Führung und sollte letztlich auch der entscheidende Treffer des Spiels bleiben.

Daniel Radl sorgte mit seiner ersten Ballberührung für den Siegestreffer

In der Schlussphase bot sich dem FC Lankowitz noch eine riesige Möglichkeit zum Ausgleich. In der 84. Minute hatte die Nummer 12 eine 1000%ige Torchance, doch er setzte den Ball aus nur einem Meter Entfernung über das Tor, da er den linken Fuß nur zum Stehen nutzte. Diese vergebene Gelegenheit sollte sich als äußerst teuer herausstellen.

Auch der FC Ehrenhausen hatte in der 79. Minute noch zwei Topchancen, um das Spiel endgültig zu entscheiden, konnte diese jedoch ebenfalls nicht nutzen. Die Angriffe blieben unbelohnt und das Spiel blieb bis zum Schluss spannend.

Nach zwei Minuten Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter die Partie, und der FC Ehrenhausen konnte sich über einen hart erkämpften 2:1-Auswärtssieg freuen. Für den FC Lankowitz war es eine bittere Niederlage, besonders angesichts der vergebenen Chancen in der Schlussphase. Ehrenhausen bleibt in der Liga und hat somit das Saisonziel erreicht - wer hätte sich das nach dem verkorksten Herbst gedacht?

Stimme zum Spiel:

Michael Frühwirth, Co-Trainer Ehrenhausen:

"Wir haben unser Saisonziel den Klassenerhalt erreicht. Mit der Frühjahrssaison waren wir sehr zufrieden. Großer Dank gilt unseren Haudegen, die uns die Kastanien aus dem Feuer geholt haben."

Daniel Radl, Siegestorschütze Ehrenhausen:

"Ich bin sehr glücklich, dass ich mit meinem Treffer der Mannschaft geholfen habe die Klasse zu erhalten. Es macht mir noch immer großen Spaß Fußball zu spielen, vielleicht hänge ich noch ein Jahr an!"

Gebietsliga West: Lankowitz : Ehrenhausen - 1:2 (0:0)

63 Daniel Radl 1:2

62 Daniel Movia 1:1

50 Klaus Fischer 0:1

by René Dretnik

Foto: FC Ehrenhausen

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.