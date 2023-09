Bangen um Frohnleiten-Kapitän: Fußball-Steiermark in Gedanken bei Christoph Isenburg!

Details Montag, 25. September 2023 20:34

Beim Spiel zwischen dem SV Frohnleiten und dem TUS Rein in der steirischen Oberliga Mitte rückte am Samstag, 16. September 2023, der Fußball schlagartig in den Hintergrund. Frohnleiten-Kapitän Christoph Isenburg krachte mit einem gegnerischen Spieler zusammen - der Frohnleiten-Routinier war sofort bewusstlos und eine Minute lang nicht ansprechbar.

Am Bild vorne: Christoph Isenburg, einer der Leistungsträger von Frohnleiten

Nachdem Isenburg wieder kurz bei Bewusstsein war, ging man davon aus, dass der Zusammenstoß glimpflich endete. Doch dem war leider nicht so, denn der Spieler wurde im Krankenhaus mittlerweile in künstlichen Tiefschlaf versetzt, weil er eine Hirnblutung erlitten hatte. „Es ist schwer in Worte zu fassen, was da passiert ist“, so der sichtlich geschockte Trainer Patrick Wolf. „Gerade die ersten Wochen sind eine kritische Zeit. Die Gedanken aller in und um den Sportverein Frohnleiten sind bei Christoph.“

Isenburg, der sich seit mehreren Tagen im künstlichen Koma befindet, hat in seiner Karriere in 296 Spielen bisher 110 Tore erzielt - als Mittelfeldspieler wohlgemerkt.

Ligaportal.at hat vom tragischen Vorfall schon am 16. September erfahren (zum Ticker), verzichtete aber auf Wunsch des Vereins bis dato auf eine Berichterstattung.

Die gesamte Ligaportal-Redaktion ist mit den Gedanken bei Christoph Isenburg und dessen Familie!

