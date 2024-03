Pachern gewinnt Spitzenspiel gegen Frohnleiten - ein Duell auf Augenhöhe

Details Samstag, 23. März 2024 00:07

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das SV Pachern mit 2:1 gegen SV MM Frohnleiten gewann. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. SV Frohnleiten hatte das Hinspiel gegen Pachern mit 2:1 gewonnen. Somit ist die Bilanz der beiden Teams gegeneinander in dieser Saison komplett ausgeglichen.

Nach dem Spiel jubelte man in Pachern über den Heimsieg - man ist wieder zurück im Kampf um den Aufstieg

Doppelschlag binnen 120 Sekunden und Pachern führte mit 2:0

Die 250 Zuschauer in Pachern sahen das erwartete Spitzenspiel. Beide Teams zeigten von Beginn an, dass sie die drei Punkte aus dieser Begegnung holen wollten. Beide Teams spielten auf Augenhöhe - zunächst wirkte der Gastgeber stabiler und stärker. Nach einer Viertelstunde erhöhte die Wolf - Truppe das Tempo und hatte mehr Ballanteile und wirkte auch vor dem Tor gefährlicher.

Der SV Pachern kam wieder besser ins Spiel und es folgte der erste Treffer in der Partie. Für dieses erste Tor sorgte Christoph Fuchs. In der 33. Minute traf der Spieler von SV Pachern ins Schwarze - nach einem perfekten Pass in die Schnittstelle lief der Torschütze in Richtung Keeper Zitz und schob das Leder zur 1:0 Führung der Gastgeber ein.

Der Jubel der heimischen Zuschauer war kaum verhallt, da erhöhte der SV Pachern schon die Führung. Paul Jury ließ sich in der 35. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:0 per Kopf nach einem Corner für den Gastgeber. Mit der Führung für Pachern ging es in die Kabine.

Nach der Pause verkürzte Frohnleiten auf 1:2 - dabei blieb es am Ende

Rene Tippl beförderte das Leder zum 1:2 von Frohnleiten in die Maschen (54.). Der Torschütze realisierte eine Unsicherheit in der Heimmannschaft blitzschnell und verkürzte. Der Gast setzte nun weitere Akzente um das mögliche Unentschieden zu erzielen, was jedoch nicht mehr gelang. Man drängte die Hausherren in die Defensive, diese hielt jedoch.

Obwohl SV Pachern nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es SV MM Frohnleiten zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Pachern im Klassement nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. In den letzten fünf Partien rief SV Pachern konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Mit 30 ergatterten Punkten steht SV Frohnleiten auf Tabellenplatz zwei. Der Gast baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher neun Siege ein - für beide Mannschaften ist in dieser Saison alles möglich. Diese Partie zeigte, dass diese beiden Teams auf Augenhöhe sind und jede andere Mannschaft in der Liga schlagen können.

Am kommenden Freitag trifft Pachern auf FC Raiffeisen Gratkorn, Frohnleiten spielt am selben Tag gegen USV Fliesen Klampfer Gabersdorf.

Stimme zum Spiel

Mario Innerhofer-Ambros - Trainer SV Pachern

"Es war das erwartete Spitzenspiel. Meine Mannschaft konnte die Führung vor der Pause herstellen und nach dem Wechsel haben wir verteidigt und es ist uns gelungen das Spiel zu gewinnen. Wir sind zurück im Titelkampf - es war ein "Sechs - Punkte - Spiel" - nächste Woche geht es nach Gratkorn, dort wird es nicht einfacher!"

SV SMB Pachern: Sandor Bischof, Oliver Weitzer (K), Christoph Fuchs, Paul Jury, Michael Wernig, Klemens Grabler, Marco Foda, Sebastian Skaper, Hillary Chisom Umedi, Manuel Sidar, Martin Ulmer



Ersatzspieler: Pascal Duller, Felix Müller, Sami Ribo, Christian Czerny, Lukas Matasovic, Atilla Okan Saro



Trainer: Mario Innerhofer-Ambros

SV MM Frohnleiten: Bernhard Zitz - Niclas Gogg, Florian Wurzinger (K), Anto Culap, Lukas Derler - Sebastian Lukas, Jonas Rainer, Bono Vucic, Rene Tippl, Noah Friedl - Marc Wagner



Ersatzspieler: Dominik Egger, Dominik Traxler, Nazareno Leonel Prügger, Philipp Puregger, Matteo Kraxner, Patrik Lukacs



Trainer: Patrick Wolf Bericht Florian Kober

Oberliga Mitte: SV Pachern – SV MM Frohnleiten, 2:1 (2:0)

54 Rene Tippl 2:1

35 Paul Jury 2:0

33 Christoph Fuchs 1:0

Details

