Paukenschlag! Trainerwechsel bei SU Rebenland

Michael Sammer-Wogg bat am Freitag nach dem Spielende gegen den FC Großklein um Freistellung als Trainer bei der SU Rebenland in der Oberliga Mitte-West. Sektionsleiter Jürgen Pronegg und Obmann Christian Stibler kamen seiner Bitte nach und einigten sich auf eine sofortige Beendigung seines Vertrags.

Seine Entscheidung teilte er der Mannschaft und den restlichen Betreuern am Montag vor dem Training mit. Trotz seiner hervorragenden Arbeit als Cheftrainer und seiner großen Beliebtheit bei der Mannschaft konnte die SU Rebenland oftmals als bessere Mannschaft in den letzten Runden zu wenige Punkte sammeln. Aufgrund seiner ehrgeizgen Einstellung und eines persönlichen Grundes kam der gebürtige Leibnitzer nun zum Entschluss, dass er nicht mehr die benötigte Energie für diese schwere Aufgabe aufbringen kann.

"Er möchte sich nun eine Pause vom Trainergeschäft nehmen und mehr Zeit für Familie und Freunde aufbringen, wünscht seinem Ex-Verein aber natürlich nur das Beste für das Saisonfinish! Bis der Verein einen neuen Trainer gefunden hat, wird die Mannschaft von Christian Stibler gecoacht", so Obmann Christian Stibler: "Michi hatte schon in der Winterpause Zweifel, ob er noch der richtige Trainer für unser Team sei und wollte sich im kommenden Sommer sowieso eine Fußballpause gönnen. Wir konnten ihn aber überzeugen, dass der komplette Verein hinter ihm steht und seine Arbeit für sehr, sehr gut befindet!"

Stibler weiter: "Er wollte uns, auch aus freundschaftlichen Gründen, nicht im Stich lassen und gab bis zum Schluss immer Vollgas an der Seitenlinie! Durch die ausbleibenden Ergebnisse und einer persönlichen Sache verlor er laut eigenen Aussagen an Energie und bat uns am Freitag um vorzeitiger Beendigung unserer Zusammenarbeit! Im Namen des gesamten Vereins bedanken wir uns für die sehr gute Zusammenarbeit und wünschen dir für die Zukunft nur das Beste - privat, beruflich, als auch sportlich! Du bleibst uns als Freund hoffentlich auch in Zukuft weiterhin verbunden! Bis wir eine passende Lösung gefunden haben, werde ich das Coaching übernehmen. Die Jungs sind in den ersten beiden Trainings voll mitgezogen und werden am Freitag wichtige Punkte im Abstiegskampf holen!"

