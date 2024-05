SC Unterpremstätten - Zukunft hat begonnen - eine Erfolgsgeschichte

Details Freitag, 24. Mai 2024 17:03

Der SC Unterpremstätten hat als Aufsteiger die Oberliga Mitte mächtig aufgemischt. Man ist gekommen um zu bleiben - oder vielleicht sogar in der Zukunft in die Landesliga zu marschieren. Nun setzte der Verein die Weichen für die nächste Saison und verlängerte die Verträge mit Trainer Thomas Neuhold und seinem Team.

Erfolgsduo bleibt dem Aufsteiger treu - man trat in große Fußstapfen

Thomas Neuhold wusste im letzten Sommer, dass er in große Fußstapfen steigt. Diese hat der langjährige Trainer Gerhard Schlatzer beim SC Unterpremstätten hinterlassen. Durch seine akribische Arbeit erreichte der Verein aus dem Grazer Süden eine neue Dimension, am Ende stand der langersehnte Aufsteig in die steirische Oberliga Mitte. Dort spielte man von Beginn an eine gute Rolle und hat drei Runden vor Saisonende noch die Möglichkeit den direkten Gang in die Landesliga zu fixieren. Es gelang das Team gezielt zu verstärken und Stammkräfte aus der Unterliga weiter zu entwickeln.

Statement Thomas Neuhold - Trainer SCU

"Man muss ganz ehrlich sagen, dass es uns durch so eine tolle Mannschaftsleistung, die von unserem Team erbracht wurde, nicht sonderlich schwer gefallen ist. Es fiel uns leicht, den uns vom SCU angebotenen Vertrag zu verlängern!

In einem so tollen Umfeld wo jeder, vom Bürgermeister über den gesamten Vorstand, bis hin zum Sportlichen Leiter und Sektionsleiter alle an einem Strang ziehen, macht es einfach nur Spaß zu arbeiten!

Es ist so ein toller Teamspirit vorhanden, da ist diese Entscheidung für uns eine leichte gewesen – ich kann da auch für meinen Co – Trainer Daniel Sagernik sprechen.“

Das Team steht im obersten Drittel der Tabelle und wurde zum Schrecken der Konkurrenz in der Oberliga Mitte

Statement Dirk Klinser - Sportlicher Leiter SCU

„Es freut mich riesig, dass wir schon frühzeitig mit Thomas und Daniel verlängern konnten.

Beide bringen eine sehenswerte Einstellung und Arbeitsweise mit und sind absolute Fachleute! Dies war auch der Meilenstein, um den Kader für die kommende Saison schon auf die Beine stellen zu können.“

Bericht Florian Kober

Details

