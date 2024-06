SCU Unterpremstätten - Abschied von Kaier, Legende Steiner und einem Youngster

Details Donnerstag, 06. Juni 2024 23:14

Der SC Unterpremstätten kam im letzten Sommer als Aufsteiger aus der Unterliga Mitte in die Oberliga Mitte West. Nach wenigen Wochen zeigte sich, dass die Neuhold Truppe kein Kanonenfutter war, sondern fähig ist, richtig gut mitzuspielen. Am Wochenende hat man das letzte Spiel und das Team reist zum Absteiger nach Gratkorn.

Der SC Unterpremstätten ist eine Bereicherung für die Liga

Stefan Kaier wurde bereits verabschiedet - im letzten Heimspiel mit Siegtreffer sagte er "auf Wiedersehen"

Im schlechtesten Fall wird man die Saison als Tabellendritter abschließen. Für die nächste Saison hat man das Team "fertig" und man wird in einigen Wochen in die neue Saisonvorbereitung starten. Das Trainerteam bleibt beim Verein - fünf Spieler werden den Verein verlassen, fünf Spieler konnten verpflichtet werden. Stefan Kaier kam vor fünf Jahren zum SCU. Vereine mit großen Namen waren zuvor seine sportliche Heimat: FC Gamlitz, SV Feldkirchen, SV Andritz und der SV Thal. Seine Jugend verbrachte er weitgehend bei LUV Graz. Nun beendet er seine Karriere mit 31 Jahren beim SCU. Kaier spielte fast 550 Partien - oder umgerechnet über 44.000 Spielminuten.

Der Sportliche Leiter Dirk Klinser äußerte gegenüber Ligaportal seine Gedanken:

"Der Abschied von Stefan schmerzt uns natürlich sehr. Wir hatten dahingehend seit dem Winter aber immer einen offenen, ehrlichen Austausch. Für mich persönlich ist die Entscheidung aufgrund der familiären und beruflichen Situation 100%ig nachvollziehbar, auch wenn er uns auf und neben dem Platz extrem fehlen wird. Vor allem die legendären Kabinenparties mit seinem "Zwilling", Patrick Rupprecht."

Mit Niko Steiner beendet eine weitere SCU Legende seine Karriere- er lief ausschließlich für Premstätten auf und er war vor allem in der Aufstiegssaison ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs. "Ich kann mich im Namen unseres Vereins nur für diese Treue bedanken!"

Youngster wechselt in die Landesliga zum SV Tillmitsch

"Mit Cedi Ulrich hat ein 16 -Jähriger in den Schritt in den Erwachsenenfußball geschafft, wurde Stammspieler und wechselt nun in eine höhere Liga, was uns auch stolz macht.", so fährt Klinser fort. Es ist vollkommen klar, dass die Arbeit der letzten Jahre auch von anderen Vereinen beobachtet wird. Der SCU hat es aber geschafft, sein Team zusammen zu halten.

"Und zu guter Letzt werden mit Johni Brosch und Alex Findner zwei Eigengewächse in die Unterliga verliehen um dort Praxis zu sammeln um in absehbarer Zeit in unsere KM als Leistungsträger zurückkehren zu können."

Das Fazit von Klinser zur ersten Oberliga Saison der Vereingeschichte:

"Summa summarum bin ich mit dem ersten Jahr, in dem wir hier als Team arbeiten dürfen mehr als zufrieden und freue mich auf das Saisonfinish und die kurze Verschnaufpause."

Wir danken für das Gespräch!

Tabelle Oberliga Mitte

Bericht Florian Kober

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.