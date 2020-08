Großklein setzt sich auswärts gegen Gabersdorf durch!

Details Montag, 31. August 2020 13:21

Rund 300 Zuseher haben sich in der AW Versicherungsmakler-Arena Gabersdorf eingefunden um das Spiel USV Fliesen Klampfer Gabersdorf gegen FC Diesel Kino Resch Transporte Großklein in der 1. Runde der Oberliga Mitte zu verfolgen. Die abgebrochene Spielzeit 2019/20 brachte den Hausherren nach 13 Spielen den 4. Platz ein, man hatte 21 Punkte auf dem Konto, Großklein war Zehnter und hatte 16 Zähler auf der Habenseite. Nun suchen beide Teams in der neuen Saison ihr Glück, den besseren Start hatten die Gäste aus Großklein, die sich am Ende mit 2:1 durchsetzen konnten.

Frühe Führung

Gerade einmal sechs Minuten sind gespielt, da kann Gabersdorf mit 1:0 in Front gehen, Luttenberger spielt einen idealen Ball auf Martin Holler, der den gegnerischen Tormann überwinden kann. Die Antwort der Gäste lässt aber nicht lange auf sich warten, nach elf Minuten steht es 1:1, Tadej Zagar-Knez trifft mit einem satten Schuss aus rund 25 Metern. Es geht gleich zur Sache, die Mannschaften schenken sich nichts, nach 29 Minuten fällt der nächste Treffer, Daniel Weber probiert es mit einem Weitschuss und trifft genau ins linke Eck. Bis zur Pause passiert nicht mehr viel, es gibt noch gelbe Karten auf beiden Seiten, Großklein bringt den knappen Vorsprung in die Kabine.

Gabersdorf versucht

Die erste Möglichkeit in den zweiten 45 Minuten haben die Hausherren aus Gabersdorf, Holler verpasst eine Flanke nur knapp. Danach finden beide Teams Chancen vor, Zagar-Knez probiert es wieder aus der Distanz, Holler versucht per Kopf seinn Glück, es bleibt aber beim 1:2. 66 Minuten sind gespielt, da hat Großklein die Chance auf die Entscheidung, Jezovita scheitert jedoch am Schlussmann von Gabersdorf. Wenig später hat Großklein bei einem Aluminiumtreffer nicht das Glück auf ihrer Seite. In den letzten 15 Minuten wirft Gabersdorf alles nach vorne, am Ende bringt Großklein den Vorsprung aber über die Zeit und kann mit 1:2 gewinnen.

USV Fliesen Klampfer Gabersdorf - FC Diesel Kino Resch Transporte Großklein 1:2 (1:2)

Torfolge: 1:0 (6. Holler), 1:1 (12. Zagar-Knez), 1:2 (29. Weber)

