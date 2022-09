Weiter Ungeschlagen: Tillmitsch siegt im Aufsteigerduell und behält die weiße Weste an (Fotogalerie)

Details Samstag, 10. September 2022 13:27

Vor 500 Besuchern gewann der SV Tillmitsch das Duell der Aufsteiger gegen den SK Werndorf mit 4:2. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit schaltete der Tabellenführer in der zweiten Hälfte einen Gang höher und setzte sich gegen ersatzgeschwächte Gastgeber klar durch.

Andreas Fischer traf nach drei Minuten

Eiskalt erwischt wurden die Gäste in der dritten Minute - nach einem tiefen Pass sprintete Andreas Fischer durch die Tillmitscher Innenverteidigung und sorgte für das 1:0 für den SK Fliesen Garber Werndorf. Der SV Fleischereimaschinen Tillmitsch zeigte sich aber nur wenig beeindruckt und schlug postwendend zurück.Goalgetter Daniel Bernsteiner sorgte für den Ausgleich.

Das Spiel stand im gesamten ersten Durchgang auf sehr hohem Niveau, beide Mannschaften gingen mit viel Tempo ins Spiel - scheinbar zu viel Tempo für den Schiedsrichter-Assistenten, dessen kuriose Abseitsentscheidungen sehr oft vom Hauptschiedsrichter aufgehoben werden mussten. Mit dem 2:1 durch Thomas Zündel stellten die Gäste in der 32. Minute die Weichen auf Sieg.

Emir Dautovic schoss zwei Tore - eines wurde aber aberkannt

Emir Dautovic erhöhte für den Tabellenprimus auf 3:1 (36.). Der baumlange Verteidiger schraubte sich nach einem Eckball hoch und köpfte das Leder in die Maschen. Ehe der Schiedsrichter die Protagonisten zur Pause bat, traf Alexander Plhak zum 2:3 zugunsten von SK Werndorf (42.). Auch sein Tor fiel nach einem Eckball per Kopf. Zur Pause wusste SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch eine hauchdünne Führung auf der Habenseite - die Partie stand bis dahin eigentlich auf Messers Schneide.

Auch in der zweiten Hälfte wurde das Spiel auf sehr hohem Niveau geführt, man merkte aber, dass sich die Hausherren gegen stark besser aufspielende Gäste immer schwerer taten. Scheinbar steckte ihnen die Müdigkeit ein wenig in den Knochen, denn sie versuchten vorallem durch versteckte Fouls den Spielfluss zu unterbrechen. Mit dem Zaubertor von Denis Cekovski (62.) - er traf mit dem Innenrist aus 20 Metern - war die Begegnung dann endgültig entschieden.

Kapitän Dominic Langbauer führte sein Team zum Sieg

Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen siegte SV Tillmitsch gegen SK Fliesen Garber Werndorf und bleibt weiterhin ungeschlagener Tabellenführer. Werndorf schlug sich zwar tapfer, am Ende waren aber dennoch nicht mehr als zwei Ehrentreffer drinnen.

SK Werndorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gastgeber findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. In dieser Saison sammelte SK Fliesen Garber Werndorf bisher zwei Siege und kassierte vier Niederlagen. SK Werndorf taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Erfolgsgarant von SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 23 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, SV Tillmitsch zu stoppen. Von den sechs absolvierten Spielen hat SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch alle für sich entschieden.

Am kommenden Sonntag tritt Werndorf bei SV Strass an, während SV Tillmitsch einen Tag zuvor Tus RB Rein empfängt.

Werndorf-Goalie Thomas Maierhofer musste viermal den Ball aus dem Netz holen, war aber bei allen Treffern chancenlos

Stimmen zum Spiel:

Gerald Ulrich, sportlicher Leiter Werndorf:

"Ein stark ersatzgeschwächter SK Werndorf hat sich gegen den Titelfavoriten gut geschlagen. Im ersten Durchgang waren wir ebenbürtig, in den zweiten 45 Minuten haben wir dann leider ein wenig nachgelassen."

Johann Bartl, Trainer Tillmitsch:

"Werndorf war in den erstern 50 - 60 Minuten sehr gut. Das Spiel stand generell auf sehr hohem Niveau. Schlussendlich hat sich unsere individuelle Klasse wieder einmal durchgesetzt. Ich bin sehr stolz auf die Burschen, sie sind als Aufsteiger nach sechs Runden noch ohne Punkteverlust, dass muss ihnen erst einmal einer nachmachen."

Oberliga Mitte: SK Fliesen Garber Werndorf – SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch, 2:4 (2:3)

62 Denis Cekovski 2:4

42 Alexander Plhak 2:3

36 Emir Dautovic 1:3

32 Thomas Zuendel 1:2

9 Daniel Johannes Bernsteiner 1:1

3 Andreas Fischer 1:0

Startformationen:

Sportklub Fliesen Garber Werndorf: Thomas Maierhofer - Marco Störi, Alexander Plhak, Andreas Bauer - Precious Mgbeh Umedi, Matthias Mairhofer, Hansjörg Alter (K), Kevin Sandner, Sebastian Kropf - Pascal Wallner, Andreas Fischer

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch: Aljaz Pungartnik, Thomas Zündel, BEd David Immanuel Otter, Dominic Andre Langbauer (K), Sven Dodlek, Daniel Johannes Bernsteiner, Dominik Hackinger , BA MA, Emir Dautovic, Markus Hüttler, Gregor Stavbar, Denis Cekovski

by René Dretnik

Fotos: Alexandra Macher (Fotogalerie)