Aufholjagd in Unterzahl: Mooskirchen fixiert den Sieg in der Nachspielzeit

Details Samstag, 10. September 2022 17:32

SV Frohnleiten und USV Mooskirchen boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Obwohl der SV Frohnleiten als Außenseiter in das Spiel gegangen war lagen die Hausherren in der ersten Hälfte mit 2:0 in Front. In der zweiten Halbzeit drehten die Gäste auf und drehten die Partie.

Der USV Mooskirchen holte in numerischer Unterlegenheit ein 0:2 auf

Frohnleiten führte zur Halbzeit mit 2:0

Es roch nach einer Überraschung im Franz-Feldgrill-Stadion in Frohnleiten - das Heimteam ging durch Marc Wagner in der zwölften Minute in Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff - die Gäste waren wohl mit den Gedanken bereits in der Kabine - bejubelte Michael Reimann seinen Treffer und erhöhte auf 2:0 für die Heimischen. Mit dieser Führung ging es auch in die Halbzeitpause.

Nach dem Wiederbeginn verkürzte Joachim Koch per Kopf auf 2:1 (51.) - die Partie war jetzt wieder spannend. Als Mooskirchens Kapitän Stefan Hackl in der 70. Minute mit der Ampelkarte den Platz verlassen musste, dachten sich nahezu alle im Stadion, dass die Partie nun bereits entschieden sei. Doch die Eccher-Elf gab sich nicht auf - ganz im Gegenteil - es schien, dass sie mit einem weniger sogar stärker agierten.

MIt einem Mann weniger drehte Mooskirchen die Partie

Als in der 88. MInute der verdiente Ausgleich der Gäste fiel, für den Raphael Rothschedl verantwortlich zeichnete, wusste man beim SV Frohnleiten MM Karton bereits, dass man heute einen sicher geglaubten Sieg verschenkt hatte. Doch es kam noch dicker für die Heimischen: Mit der letzten Möglichkeit im Spiel fixierte Julian Eccher den 3:2 Endstand - er zimmerte seinen Freistoß unhaltbar ins Gehäuse von Keeper Bernhard Zitz (95.).

Mit dem Abpfiff des Unparteiischen hatte SV Frohnleiten das Polster der ersten Hälfte verspielt, sodass es letzten Endes nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

Frohnleiten muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. SV Frohnleiten MM Karton findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von SV Frohnleiten liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 15 Gegentreffer fing. Mit nun schon vier Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von Frohnleiten alles andere als positiv.

Mooskirchen bleibt dicht am Tabellenführer Tillmitsch dran

Mit 16 Punkten aus sechs Partien ist USV Hoome Mooskirchen noch ungeschlagen und rangiert derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Offensive der Gäste in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch SV Frohnleiten MM Karton war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 17-mal schlugen die Angreifer von USV Mooskirchen in dieser Spielzeit zu. USV Hoome Mooskirchen weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von fünf Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

USV Mooskirchen wandert mit nun 16 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von SV Frohnleiten gegenwärtig trist aussieht.

Am nächsten Freitag reist Frohnleiten zu SV Pachern, zeitgleich empfängt USV Hoome Mooskirchen SV Räder Nais Tobelbad.

Stimme zum Spiel:

Walter Eccher, Trainer Mooskirchen:

"Es war in Summe überhaupt kein gutes Spiel von beiden Mannschaften. Bis zur Pause waren wir nicht vorhanden. In der zweiten Halbzeit waren wir, auch mit einem Mann weniger klar spielbestimmend. Wir haben uns den Sieg erkämpft."

Oberliga Mitte: SV Frohnleiten MM Karton – USV Hoome Mooskirchen, 2:3 (2:0)

95 Julian Eccher 2:3

88 Raphael Rothschedl 2:2

51 Joachim Jun. Koch 2:1

46 Michael Raimann 2:0

12 Marc Wagner 1:0

Startformationen:

SV MM Frohnleiten: Bernhard Zitz - Philipp Puregger, Florian Wurzinger (K), Anto Culap, Lukas Derler - Sebastian Lukas, Dominik Traxler, Matthias Harrer, Bono Vucic - Michael Raimann, Marc Wagner

USV Hoome Mooskirchen: David Lukas - Wolfgang Taucher , MSc, Joachim Jun. Koch, Stefan Werner Fleischhacker, Nico Scharler - Raphael Rothschedl, Felix Schmied, Richard Gössler, Moritz Schmid - Stefan Hackl (K), Sebastian Knaus

by René Dretnik

Foto: USV Mooskirchen/privat