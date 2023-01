SV Murau: Mit einem neuem Trainer soll der Erfolg zurückkommen

Details Freitag, 27. Januar 2023 12:39

Die Wohlfühlliga des SVU Murau war lange Zeit die Unterliga Nord B gewesen. Über ein Jahrzehnt war man dort vertreten, bis es im Sommer 2016 erstmalig gelingt das Ticket für die Oberliga Nord zu lösen. Aktuell ist man in dieser Liga bereits das 7. Jahr mit von der Partie. Zumeist waren die Murauer dabei in der vorderen Tabellenhälfte mit dabei. Diesmal aber ist heftiger Sand im Getriebe gegeben. Scheint man doch mit einem Punkt Rückstand an der letzten Tabellenstelle auf. Was gleichbedeutend damit ist, dass Feuer am Dach des SVU ist. Ein neuer Trainer und drei Neuzugänge sollen mithelfen die prekäre Situation zu entschärfen. Sektionsleiter Werner Palli steht Ligaportal.at mit einem Interview und einem Wordrap zur Verfügung:

Trainer Richard Miedl soll den verfahrenen Karren in Murau wieder flottbekommen.

Ligaportal: Wie ist die Stimmung in der Mannschaft nach der schwachen Hinrunde?

Sektionsleiter Werner Palli: "Die Stimmung in der Mannschaft ist nach der dürftigen Hinrunde trotzdem gut. Es war einfach nicht gelungen die vielen Sommer-Abgänge zu kompensieren. Zudem wütete der Verletzungsteufel ganz gewaltig. Die Nachwuchskicker die wir aus der KM II (1. Klasse) raufholten, hatten es dann nicht immer leicht. Mit Richard Miedl gibt es nun auch einen starken Mann auf der Trainerbank. Er löst Alex Galler bzw. Markus Moder ab. Vor allem der Angriff erscheint verbesserungsfähig. Die Stärke des Teams ist der Zusammenhalt. Den wird es auch brauchen, wenn es gilt die Klasse zu halten."

Wie werdet Ihr die Wintervorbereitung anlegen?

"Die Mannschaft ist seit 21. Jänner im Training. 5 Testspiele auf Kunstrasen wird es zumindest geben. Gespielt wird im Lungau und in Zeltweg. In Moravske (Slowenien) steht dann auch ein dreitägiges Trainingslager an."

Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

"Abgang: Nico Tockner (Voitsberg) Zugänge: Bastian Tanner (St. Ruprecht/R), Lukas Bencsics (Justiz Graz), Julian Brachmaier (Stadl/Mur). Wir werden die Augen weiter offen halten, vor allem ein Torhüter wird noch benötigt."

Was muss im Frühjahr verbessert werden, um die gesteckten Ziele zu erreichen?

"Der Trainingseinsatz bzw. die Trainingsbeteiligung muss noch besser werden. Auch bei der Fitness ist noch viel Luft nach oben gegeben. Schließlich erwartet uns eine schwere Rückrunde."

Wie schätzen Sie die Tabellensituation ein, wer wird am Ende die Nase vorne haben?

"Ich gehe davon aus, dass sich Trofaiach und Schladming den Titel untereinander ausmachen werden."

Welche Teams haben Sie besonders überrascht bzw. wer blieb hinter den Erwartungen?

"Überrascht haben mich die Rottenmanner. Da war nicht damit zu rechnen, dass man soweit vorne zu finden sein wird. Enttäuscht war ich von unserer Truppe. Wenngleich aber gesagt werden muss, dass einige Punkte leichtfertig abgegeben wurden. Ein Lichtblick war der 3:1-Heimsieg gegen St. Peter/Kbg. Da hat man vor 1200 Zusehern gezeigt, was möglich ist."

Welchen Tabellenplatz haben Sie für Ihre Mannschaft ins Auge gefasst?

"Es geht einzig und allein darum, den 10. Tabellenplatz zu erreichen. Was gleichzeitig den Klassenverbleib bedeuten würde."

Wordrap mit Werner Palli

Morgenmensch oder Morgenmuffel: Mensch

Zum Lachen bringt mich: ein guter Witz

Meine Lieblingsmusik: Pop

Bevorzugtes Urlaubsland: Italien, Österreich

Mein letzter Film den ich gesehen habe: ORF-Krimi

Wo ich am besten entspanne: in der Sauna

Der österr. Fußball braucht: mehr Legionäre im Ausland

Ronaldo oder Messi: Messi

Mit dieser Person würde ich gerne einen trinken gehen: Jürgen Klopp

Bei diesem geschichtlichen Ereignis wäre ich gerne dabei gewesen: WM-Finale 2022

Meine drei Dinge auf einer einsamen Insel sind: Frau, Trinken, Essen

Fotocredit: RIPU

by: Roo