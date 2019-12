Start in den Sand gesetzt: Krieglach bringt Fighter-Qualitäten zutage!

Details Samstag, 28. Dezember 2019 15:10

Nach dem Aufstieg des TUS EKRO Krieglach in die Unterliga Nord A im Jahre 2007, war der Club permanent im Aufwind antreffbar. So folgt nach 5 Jahren in selbiger Spielklasse in der Spielsaison 12/13 die Verbesserung in die Oberliga Nord. Auch dort dauert es nicht lange, bis sich die Krieglacher akklimatisieren können. "Man ist gekommen um zu bleiben" - 6 Jahre lang können die Mürztaler in dieser Liga erfolgreich den Mann stellen. Kurzzeitig geht es wieder runter in die ULNA (18/19), es sollte dort aber bei einem einjährigen Gastspiel bleiben. Aktuell ist der TUS Krieglach wieder in der OLN, die durchaus als "Wohlfühlliga" bezeichnet werden kann, zu finden. Davon war aber in den ersten 8 Runden, in denen man sieglos bleibt, herzlich wenig vernehmbar. Was zurfolge hat, dass Michael Gärtner, Miroslav Baytchev auf der Trainerbank ablöst. Und tatsächlich, das Werkl beginnt zu laufen. Aus den letzten 7 Spielen werden starke 12 Punkte gutgeschrieben. Was mit sich bringt, dass sich die Krieglacher am 9. Platz liegend, etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen können. In der "Fairplay-Wertung", aber das ist verkraftbar, sind die Krieglacher aber das unangefochtene Schlusslicht.

Vor allem in der zweiten Herbsthälfte gibt es für Kapitän Manuel Putz & die Krieglacher keinen Grund, sich zu verstecken.

DATEN & FAKTEN

Vereinsname: TUS Krieglach

Tabellenplatz: 6. Oberliga Nord

Heimtabelle: 8.

Auswärtstabelle: 8.

längste Serie ohne Sieg: 8 Spiele

höchster Sieg: 6:3 gg. Murau (13. Runde)

längste Serie ohne Niederlage: 6 Spiele

höchste Niederlage: 1:6 in Unzmarkt (3. Runde)

geschossene Tore/Heim: 1,8

bekommene Tore/Heim: 1,3

geschossene Tore/Auswärts: 1,0

bekommene Tore/Auswärts: 2,2

Spiele zu Null: 0

Fairplaybewerb: 14.

erhaltene Karten: 3 rote Karten/39 gelbe Karten

erfolgreichster Torschütze: Herbert Wieger (3 Treffer)

Der sportliche Leiter Gerald Griessler steht Rede und Antwort:

Wie zufriedenstellend ist der Herbstdurchgang verlaufen?

"Wir sind zu Beginn der Punktejagd als Liganeuling überhaupt nicht in die Gänge gekommen. Erst ab Mitte der Hinrunde haben wir zu unseren Tugenden zurück gefunden. Sprich, mit dem Trainerwechsel ist es der Mannschaft wesentlich besser gelungen, sich entsprechend formatfüllend ins Bild zu stellen. Wenngleich aber dem abgelösten Coach Baytchev ein dickes Danke ausgesprochen werden muss. Er war es, der uns wieder zurück in die Oberliga geführt hat. Mit Neo-Trainer Gärtner an der Seitenoutlinie sind wir dann noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen."

Wo gilt es nun in der Rückrunde den Hebel verstärkt anzusetzen?

"In erster Linie geht es darum, dass wir vom Start weg effizienter auftreten. Dadurch soll die vorhandene Motivation noch verstärkt werden, die nötig sein wird, wollen wir letztlich die Klasse auch halten. Denn aktuell ist es der Fall, dass die halbe Liga abstiegsgefährdet ist."

Sind Kaderveränderungen geplant bzw. wann startet die Aufbauzeit?

"Aller Voraussicht wird alles soweit beim Alten bleiben. Der Trainingsstart ist mit dem 20. Jänner angesetzt. Am Programm steht auch wieder ein viertägiges Trainingslager im kroatischen Porec."

Welche Mannschaften werden sich letztlich den Meistertitel ausmachen?

"Ich denke doch, dass der Titel zwischen Judenburg und Kindberg-Mürzhofen ausgemacht wird."

Wie sieht das deklarierte Saisonziel aus?

"Die Vorgabe ist es, so schnell wie möglich nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Wenn es dann noch ein einstelliger Tabellenplatz wird, umso besser."

Photo: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo

