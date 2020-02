Schlimmeres verhindern: Schladming hat null Bock auf den Abstiegskampf!

Details Donnerstag, 13. Februar 2020 17:02

Der FC WM-Estriche Schladming, der im letzten eineinhalb Jahrzehnt permanent zwischen der Unterliga Nord A und der Oberliga Nord switchte, ist auch diesmal mit dem 6. Platz, in einem Tabellengebiet antreffbar, dass weder "Fisch noch Fleisch" darstellt. Denn nach vorne hin, es fehlen satte 12 Punkte auf den Zweiten Kindberg-Mürzhofen, scheint der Fall für das Erste soweit erledigt zu sein. Anders sieht da der Sachverhalt schon bezüglich der Abstiegszone aus. Denn 6 Zähler Vorsprung sind schneller aufgebraucht, als man schauen kann. Eben um diesem Szenario möglichst aus dem Weg zu gehen, hat man sich bei den Schladmingern in der Übertrittszeit entsprechend verändert. Vor allem in der Fremde werden sich die Planaistädter anders präsentieren müssen. Reichte es in der Hinrunde aus 6 Partien doch gerade einmal zu 6 Punkten.

Nach seinem Bänderriss in der Schulter wird Daniel Krammel den Schladmingern noch nicht zur Verfügung stehen.

In Schladming weht ein frischer Wind

Trainer Herwig Burgsteiner und Co Stefan Knapp, die Karl Dusvald auf der Kommandobrücke ablösen, können auf 4 Neuerwerbungen zurückgreifen. Marija Bicanic kommt vom ATV Irdning, Angreifer Dogan Tay Celiker war zuletzt in Aigen im Einsatz. Frederic Niederbacher und Manuel Stückelschweiger kommen aus der Fußballpause retour und wollen es noch einmal wissen. Den 4 Zugängen stehen 3 Abgänge gegenüber: Andre Unterberger wechselt zu Micheldorf, Thomas Weikl hat eine halbe Saison in Haus/Ennstal am Plan, bis es dann zum Studium nach Graz geht. Lukas Moosbrugger wird sich verstärkt seinem Hobby Skibergsteigen widmen, demnach hat der Fußball zurzeit keinen Platz. Daniel Krammel hat sich eine schwere Schulterverletzung zugezogen. Demnach wird er wohl eine Zeit lang ausfallen.

Testspiel:

Samstag, 15. Feber, 19:00 Uhr (in Schladming)

Schladming - SC Liezen (LL)

Photo: FC Schladming

by: Ligaportal/Roo

