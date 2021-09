Heimdominanz: ESV Knittelfeld lässt auch Hinterberg über Klinge springen

Details Samstag, 04. September 2021 05:57

Am 5. Spieltag traf in der Oberliga Nord der ESV Knittelfeld auf den SV Central Dancing Hinterberg. Und dabei verbuchte der Gastgeber den dritten Heimsieg im dritten Heimspiel. Was jetzt natürlich gefragt wäre, wenn man auch in der Fremde so dominant auftreten könnte. Dann findet man sich mitten im Titelkampf wieder. Sorgen anderer Art verzeichnen derzeit die Hinterberger, denen es droht wieder völlig den Anschluss in der Tabelle zu verlieren.

Knittelfeld legt die Basis für den Erfolg

Den Hinterbergern ist es zu Beginn der Punktejagd gelungen die Krieglacher in die Knie zu zwingen. Das war es dann aber gewesen, nach der fünften Runde hält die Grasser-Truppe immer noch bei drei Punkten. In Hinterberg wird man sich einmal mehr auf einen Abstiegskampf einstellen müssen. Da scheinen die Susic-Mannen aus einem anderen Holz geschnitzt zu sein. Zwar verbucht man alle neun Punkte im heimischen Stadion. Aber irgendwann wird den Knittelfeldern auch in der Fremde der Knopf aufgehen. Diesmal haben es Rasswalder & Kollegen besonders eilig. Bereits in der 4. Minute kommt es zum 1:0 - Kapitän Zachorjansky ist der Vollstrecker. Und es gelingt noch in der ersten Hälfte ein weiteres Tor draufzulegen. Masovic trägt in der 19. Minute Sorge für das 2:0. Bei den Hinterbergern wird die Verunsicherung noch größer - Halbzeitstand: 2:0.

(Gleich fünfmal können die Eisenbahner gegen schwach agierende Hinterberger abklatschen)

Hinterberg agiert in der Zuseherrolle

Auch im zweiten Durchgang sind die ESV'ler das Team das tonangebend ist. Es scheint nur mehr eine Frage der Zeit zu sein, bis das Spielgerät erneut in des Gegners Tor zappelt. In der 68. Minute steht es dann 3:0. Mock fabriziert dabei ein unglückliches Eigentor. Nur zwei Minuten später zeichnet der eben erst eingewechselte Platzer für das 4:0 verantwortlich. Damit war der Torhunger des Gastgebers aber nocht gestillt. Der 18-järige Niklas Gally, ebenso erst wenige Minuten im Spiel, trifft in der 89. Minute zum eindeutigen 5:0-Spielendand.

ESV KNITTELFELD - SV HINTERBERG 5:0 (2:0)

Sportzentrum, 150 Zuseher, SR: Daniel Schalk

Torfolge: 1:0 (4. Zachorjansky), 2:0 (19. Masovic), 3:0 (68. Mock/ET), 4:0 (70. Platzer), 5:0 (89. Gally)

Stimme zum Spiel:

Ljubo Susic, Trainer ESV Knittelfeld:

"Zuhause gelingt es uns permanent die nötigen PS auf die Straße zu bringen. Schade um die zwei Auswärtsspiele in Schladming und in Irdning, da haben wir uns wahrlich nicht geschickt angestellt."

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo

