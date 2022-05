Der Bann ist gebrochen: Murau schreibt in Bad Mitterndorf erstmalig voll an

Details Montag, 02. Mai 2022 18:32

Am 20. Spieltag traf in der Oberliga Nord der ASV Bad Mitterndorf auf den SVU Murau. Und dabei gelang es der Galler-Truppe im 7. Anlauf den ersten Sieg im Frühjahr sicherzustellen. Die Salzkammergütler sind mit dieser Heimpleite auf den vorletzten Platz in der Rückrundentabelle zurückgerutscht. Die rote Laterne in dieser Bilanz haben die Unzmarkter inne.

Murauer Goldtorschütze in Bad Mitterndorf: Daniel Miedl

Die Bemühungen der Hausherren bleiben unbelohnt

Nach vier Niederlagen in Folge konnten die SVU-Kicker einen für die Moral und den Klassenerhalt ganz wichtigen Auswärtssieg landen. Es war überhaupt der erste Sieg bei den Ennstalern im 6. Oberligajahr, vier Niederlagen und ein Remis standen bisher zu Buche.

Die Heimischen versuchten mit langen Bällen zum Erfolg zu kommen. Beide Abwehrreihen standen jedoch gut und so gab es hüben wie drüben kaum Torchancen im ersten Abschnitt. Die Bad Mitterndorfer kamen dreimal gefährlich vor das Murauer Tor, zweimal blieb Murau-Goalie Nico Tockner Sieger und einmal ging ein Schuss klar über das Murauer Tor. Die SVU-Kicker hatten auch drei Möglichkeiten. Einmal verfehlte Dominic Stock nach einem Corner ganz knapp, dann hatte Markus Hebenstreit nach einem Eckball eine gute Kopfball-möglichkeit und einmal konnte sich der Schlussmann der Heimischen bei einem Hebenstreit-Schuss auszeichnen. Somit ging es mit 0:0 in die Halbzeitpause.

Murau trifft in der 58. Minute ins Schwarze

Mit Beginn der 2. Spielhälfte waren die Murauer ein wenig stärker und kamen in der 57. Minute durch Fabian Seichter zu einem guten Torabschluss, doch der Goalie der Bad Mitterndorfer konnte in den Corner abwehren. Aus dem Eckball heraus fiel das 0:1, die Heimischen brachten den Ball nicht weit genug weg, Tobias Plattner zog aus 35 m volley flach ab und Daniel Miedl fälschte den Ball gekonnt in die andere Tormannecke zum vielumjubelten Führungstreffer ab. Mit Fortdauer des Spieles riskierten die Heimischen immer mehr und setzten die Murauer mit hohen Aktionen mehrmals kräftig unter Druck, doch der Abwehrriegel der Murauer hielt auch bis zum Schluss stand. Außer ein paar Eckbällen und Freistößen ließen die Murauer nichts anbrennen. Nach dem Schlusspfiff war der Jubel groß im Lager der Murauer!

ASV BAD MITTERNDORF - SVU MURAU 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 (58. Daniel Miedl)

Startformationen:

Bad Mitterndorf: Ing. Raphael Wöhri - Mario Lemes, Patrick Zaihsenberger, Michael Neuper, Jonas Reiter - Stephan Schachner (K), Marko Brtan, Matus Ganovsky, Thomas Pliem, Adrian Leitner, Armin Flatscher -

Murau: Nico Tockner - Florian Sperl, David Lindner, Dominic Stock (K) - Fabian Seichter, Tobias Andreas Plattner, Dominic Berger, Pascal Streibl, János Máté Oberländer - Daniel Miedl, Markus Hebenstreit

Grimming Stadion, 100 Zuseher, SR: Markus Schweiger

Textquelle: SVU Murau

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

© Robert Tafeit