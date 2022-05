Premierensieg: St. Lorenzen stellt ersten Auswärtsdreier in Hinterberg sicher

Details Sonntag, 01. Mai 2022 11:45

Am 20. Spieltag traf in der Oberliga Nord der SV Central Dancing Hinterberg auf den SV St. Lorenzen/Knittelfeld. Und bei diesem "Kellerderby" sassen die Gäste letztlich am längeren Ast. Demnach ist die Früstük-Truppe auch drauf und dran sich vom letzten Platz zu verabschieden. Ein Punkt beträgt der Rückstand noch zum Vorletzten Hinterberg.

Stefan Sperdin traf in der 45. Minute per Elfmeter zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung für St. Lorenzen.

Die Gäste haben die Nase knapp vorne

Das „Kellerderby“ beginnt damit, dass sich vom Start weg zwei Teams auf Augenhöhe gegenüberstehen. In der 10. Minute gelingt es den Gästen in Führung zu gehen, Ein Vorsprung den man in weiterer Folge nur mehr bedingt aus der Hand gibt. Thomas Maier kann sich dabei in die Schützenliste eintragen. Was danach auch beim Gastgeber als Muntermacher fungiert. So treten die Schöggl-Mannen durchaus couragiert auf. In der 40. Minute kann man sich für die Bemühungen auch entsprechend belohnen. Tobias Breiter ist aus einem Gestocher heraus zum 1:1-Ausgleich erfolgreich. War das der Pausenstand - mitnichten! Denn in der 45. Minute gibt es noch Elfmeter für St. Lorenzen. Stefan Sperdin lässt sich die Chance nicht nehmen - Halbzeitstand: 1:2.

Hinterberg vergibt die Chance auf das 3:3

Der zweite Durchgang geht dann so weiter wie der Erste geendet hat. Mit einem Strafstoß für St. Lorenzens. Diesmal ist Helmut Haslinger der Vollstrecker - neuer Spielstand nach 56 gespielten Minuten 1:3. Damit nimmt der erste Auswärtssieg von St. Lorenzen konkrete Formen an. Obwohl, die Hinterberger sehen durchaus noch eine Möglichkeit, näher zu kommen. Was dann auch gelingen sollte, in der 77. Minute kommt es zum 2:3-Anschlusstor. Jan Pongratz steht dabei im Mittelpunkt des Geschehens. Jetzt brennt der Hut bei den Gästen noch einmal. Der Gastgeber drückt in den letzten 10 Minuten noch mal auf den Ausgleich. Aber mit vereinten Kräften bringt St. Lorenzen, Lerchbacher sieht noch Gelb-Rot (94.), den ersten Auswärtssieg in dieser Spielzeit über die Distanz - Spielendstand: 2:3.

SV HINTERBERG - SV ST. LORENZEN/KN. 2:3 (1:2)

Torfolge: 0:1 (10. Maier), 1:1 (40. Breidler), 1:2 (45. Sperdin/Elfer), 1:3 (56. Haslinger/Elfer), 2:3 (77. Pongratz)

Startformationen:

Hinterberg: Florian Aigner - Marco Lackmaier (K), Sebastian Aigner, Hans Peter Krobath, Alexander Möstl - Luca Makotschnig, Jan Makotschnig, Patrick Feiel, Manuel Becaj - Tobias Breidler, Jan Luca Pongratz

St. Lorenzen/Kn.: Johann Dörflinger - Martin Lerchbacher, Thomas Maier - DI Alexander Hollmann , BSc (K), Stefan Sperdin , BSc, Benjamin Vollmann , BA, Prachak Key Karner, Florian Winter, Alexander Leitold - Ardian Jasari, Helmut Haslinger

Autohaus Stockreiter Arena, 200 Zuseher, SR: Julian Schnur

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

© Robert Tafeit

