Sprung auf Platz zwei: Kindberg-Mürzhofen macht in Schladming fette Beute

Details Freitag, 14. Oktober 2022 22:43

FC Schladming verlor gegen Kindberg-Mürzhofen nicht nur das Spiel mit 2:3, sondern auch die Tabellenführung. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Kai Tösch (Kindberg-Mürzhofen) zeichnete in Schladming für den Treffer zum 2:2 verantwortlich.

Kindberg-Mürzhofen drehte einen 0:2-Rückstand

Adrian Wass traf vor 400 Zuschauern nach 30 Minuten zur Führung für Schladming. Die Vorarbeit zum 1:0 leistete Akos Fodor. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für den Gastgeber. Christoph Schwarz machte in der 56. Minute das 2:0 von FC Hohenhaus Tenne Schladming perfekt. Er startete einen Konterangriff und vollstreckte eiskalt. Manuel Trost war es, der in der 58. Minute den Ball im Tor von FC Schladming unterbrachte. Dabei traf er aus einem direkten Freistoßball aus gut und gerne 30 Metern. In Minute 63 erzielte Kindberg-Mürz. den Ausgleich. Nach einem Trost-Corner ist Tösch am zweiten Pfosten erfolgreich. Nur vier Minuten später erzielten die Gäste die 3:2-Führung. Dabei profitierte Frühwirth von einem verunglückten Rückpass. Schladming war bereits auf der Siegerstraße, geriet im Verlauf jedoch ins Straucheln und stand am Ende mit leeren Händen da.

Durchaus herzeigbare Bilanzen

38 Tore – mehr Treffer als FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen erzielte kein anderes Team der Oberliga Nord.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Kindberg-Mürzhofen in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Nach elf Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für FC Hohenhaus Tenne Schladming 23 Zähler zu Buche. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein. Mit insgesamt 23 Zählern befindet sich Kindberg-Mürz. voll in der Spur. Die Formkurve von FC Schladming dagegen zeigt nach unten.

Kommenden Sonntag, um 15:00 Uhr, tritt Schladming bei ASV Bad Mitterndorf an, schon einen Tag vorher muss FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen seine Hausaufgaben bei SV Rottenmann erledigen. Los geht es ebenfalls um 15:00 Uhr.

Stimmen zum Spiel:

Stefan Eckel, Funktionär Schladming:

"60 Minuten waren wir sehr gut im Spiel! Danach haben wir den Faden komplett verloren und Kindberg die Chancen gemacht! In der 90. Minute haben wir noch eine 100%ige vergeben."

Rene Pitter, Trainer Kindberg-Mürzhofen:

"Erste Halbzeit waren Chancen auf beiden Seiten wobei Schladming schon die ein oder andere größeren hatten! Wobei wir Angsthasenfussball gespielt haben! 2 Halbzeit waren wir wie ausgewechselt und klar besser und dann auch nach dem 2:0 wo wir uns auskontern haben lassen sehr gut am Drücker! Und schlussendlich finde ich auch verdient gewonnen!"

Startformationen:

FC Hohenhaus Tenne Schladming: Christian Krenn (K), Johannes Felsner, Leonhard Ettlmayr, Akos Fodor, Daniel Krammel, Thomas Weikl, Josip Brtan, Adrian Wass, Simon Petscharnig, Christoph Kollau, Christoph Schwarz

FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen: DI Sascha Stradner - Michael Olschnegger, Dominik Leitner, Kai Tösch, Thomas Schnittler - Stefan Putzi, Manuel Trost (K) - Florian Hoppl, Lukas Katzenberger, Jonas Gwandner, Peter Frühwirth



Area Schladming, 500 Zuseher, SR: Can Cetin

Fotocredit: FC Kindberg-Mürzhofen

by: Roo

