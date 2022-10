Gipfelstürmer: Trofaiach biegt Rottenmann und ist neuer Tabellenführer

Details Samstag, 15. Oktober 2022 08:31

Die gute Serie von Rottenmann seit dem Saisonbeginn ist gerissen. Die Gäste verloren gegen Trofaiach mit 2:3 und steckten damit die erste Saisonniederlage ein. FC Trofaiach wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Man begegnet einander auf Augenhöhe

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Octavian Draghici sein Team in der 26. Minute. Dabei gab FCT-Keeper Nik Sturm eine unglückliche Figur ab. In Minute 35 gelang Trofaiach der Ausgleich. Nach Pachner-Vorarbeit ist es Häuselhofer der einnetzte. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Trofaiach hat knapp die Nase vorne

Philipp Rabensteiner beförderte das Leder per Elfmeter zum 2:1 von FC Trofaiach in die Maschen (56.). In der 68. Minute sah dann Vasile Chivoiu (Rottenmann) den Gelb-Roten Karton. Der Gastgeber traf in Überzahl zum 3:1 (70.).

und plötzlich ist eine "relativ " sichere Partie hier wieder brenn heiss! Thomas Gasteiner, Ticker-Reporter

Häuselhofer trug sich dabei zum zweiten Mal in die Schützenliste ein. Mit dem 2:3 gelang Draghici dann ebenso ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (77.). Schließlich sprang für Trofaiach gegen SV Rottenmann ein Dreier heraus.

FC Trofaiach grüßt nach dem Sieg von ganz oben. Trofaiach knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte FC Trofaiach acht Siege, ein Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. Sechs Spiele währt bereits die Serie, in der Trofaiach ungeschlagen ist.

Nach elf absolvierten Begegnungen nimmt Rottenmann den vierten Platz in der Tabelle ein. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei SV Rottenmann noch ausbaufähig. Nur sechs von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Während FC Trofaiach am kommenden Samstag ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld empfängt, bekommt es Rottenmann am selben Tag mit FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen zu tun.

Stimmen zum Spiel:

Goran Francesevic, Sportlicher Leiter Trofaiach:

"Nach einer sehr schweren Partie konnten unsere Jungs den sechsten Sieg infolge feiern und erstmals in dieser Saison die Tabellenführung übernehmen. Wie erwartet war es ein Spiel auf sehr hohem Niveau von zwei spielstarken Mannschaften. Trofaiach bestätigt seine Heimstärke und bleibt weiterhin zuhause ungeschlagen."

Franz Mandl, Sportlicher Leiter Rottenmann:

"Ein ausgeglichenes Spiel, jede Mannschaft versuchte das Spiel an sich zu nehmen, das gelang jedenem immer nur phasenweise. Wir konnten am Ende trotz Unterzahl nochmals nachlegen, trotz verletzungsbedingter Wechsel, der Ausgleich gelang nicht mehr. Trofaiach war der erwartet schwere Gegner und wir mussten erstmals eine Niederlage hinnehmen. Es lief heute nicht so rund bei uns wie gewohnt. Gratulation an Trofaiach für den Sieg und die Tabellenführung."

Startformationen:

FC Stadtwerke Trofaiach: Nik Sturm - Anton Leitner, Robert Pachner, Andreas Pachner - Paul Leitner, Philipp Rabensteiner (K), Marcel Jauk, Grgo Zivkovic - Eldin Omerovic, Oliver Häuselhofer, Ferdauws Soltani

SV Rottenmann: Salvador-Miguel Treiber - Luis Trujillo Alday, Oliver Toth, Vasile Tiberiu Chivoiu (K), Nico Karner - Tim Jelenko, Georgi Ivanov, Rok Straus, Timotej Dodlek - Octavian Draghici, Richard Lukacs



Stadion Trofaiach, 300 Zuseher, SR: Salhudin Causevic

Fotocredit: FC Trofaiach

by: Roo

Oberliga Nord: FC Trofaiach – SV Rottenmann, 3:2 (1:1)

77 Octavian Draghici 3:2

70 Oliver Haeuselhofer 3:1

56 Philipp Rabensteiner 2:1

35 Oliver Haeuselhofer 1:1

26 Octavian Draghici 0:1