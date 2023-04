Irdning bezwingt Rottenmann vor eigenem Publikum

Details Sonntag, 02. April 2023 11:11

Die Differenz von einem Treffer brachte ATV Gabriel Irdning gegen SV Rottenmann den Dreier. Das Match endete mit 1:0. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Hinspiel war ATV Irdning bei der deutlichen 0:4-Pleite unter die Räder gekommen.

Die Irdninger sind von Beginn an das stärkere Team. Sofort findet man eine gute Chance vor, Scheitert aber. In Minute 24 trafen die Gäste dann doch zum ersten Mal ins Schwarze. Mit der Führung im Rücken wollen die Irdninger nachlegen. Dann zappelt das Leder auch mit Netz, doch der Schiri entscheidet auf Abseits. Erst zum Ende der ersten Halbzeit hin kommen auch die Rottenmanner besser ins Spiel, doch richtig gefährlich wird man nicht. So geht es dann auch in die Kabinen.

Nach der Rückkehr aus der Kabine fielen keine weiteren Tore, allerdings gibt es einige interessante Szenen. So lässt der Schiri ein Fallrückziehertor der Irdninger in der 60. Minute wegen Abseits nicht gelten. Rottenmann riskiert in der Schlussphase schließlich alles, doch Tor gelingt keines. Es reichte Irdning der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn.

Trotz der Schlappe behält Rottenmann den fünften Tabellenplatz bei. Das Heimteam verbuchte insgesamt sieben Siege, fünf Remis und vier Niederlagen. Die Leistungskurve von SV Rottenmann zeigt steil nach unten und so wartet man nun schon seit vier Spielen auf den nächsten Sieg.

ATV Gabriel Irdning sprang mit diesem Erfolg auf den siebten Platz. Die Ausbeute der Offensive ist bei ATV Irdning verbesserungswürdig, was man an den erst 19 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Fünf Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat Irdning derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief ATV Gabriel Irdning konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Rottenmann tritt kommenden Samstag, um 14:00 Uhr, bei Kapfenberger SV Amateure an. Bereits einen Tag vorher reist ATV Irdning zu SV AquaFux Thörl.

Oberliga Nord: SV Rottenmann – ATV Gabriel Irdning, 0:1 (0:1)

24 Daniel Adelwoehrer 0:1

