St. Michael zwingt Trofaiach in die Knie

Sonntag, 02. April 2023

Nichts zu holen gab es für FC Trofaiach im Derby bei ESV St. Michael. Das Heimteam erfreute seine Fans mit einem 1:0. Mit breiter Brust war FC Trofaiach zum Duell mit St. Michael angetreten – der Spielverlauf ließ bei Trofaiach jedoch Ernüchterung zurück. Das Hinspiel hatte Trofaiach mit 3:1 gewonnen.

Dabei starten die Trofaiacher stark in die Partie. Gleich auch die erste Gelegenheit: Nach einem kapitalen Fehlpass von Neureiter kommt Rabensteiner am 16er an den Ball, doch sein weitergeleiteter Ball ist dann zu ungenau und geht ins Torout. Kurz darauf kann eine Flanke von rechts kann von einem Verteidiger gerade noch geklärt werden - der darauffolgende Corner schlägt im Tor ein, doch der Schiri pfeifft zurecht Handspiel von Leitner. Die Gastgeber machen es in der 29. Minute besser: Tobias Bracher läuft mit dem Ball über die linke Seite hinweg und kommt halblinks am 16er zum Abschluss, sein Schuss wird von Sturm nur weggeklatscht und Marcel Gruber schiebt ein. Nur Augenblicke später beinahe das 2:0, doch ein Fallrückzieher von Gruber geht Millimeter am Tor vorbei. Dann hat auch Trofaiach eine Top-Gelegenheit, doch Rabensteiner scheitert nach einem Stanglpass vor dem Tor.

Letztendlich hatte St. Michael Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als er die Führung mit in die Kabine nahm – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte. Dabei hätte es in der zweiten Halbzeit durchaus noch Möglichkeiten auf Treffer gegeben.

ESV St. Michael sprang mit diesem Erfolg auf den neunten Platz. St. Michael verbuchte insgesamt vier Siege, sieben Remis und fünf Niederlagen.

Trotz der überraschenden Pleite bleibt FC Trofaiach in der Tabelle stabil. Zehn Siege, zwei Remis und vier Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Trofaiach kam in den letzten Spielen nicht in Fahrt. So fuhr man nur vier Punkte in den vergangenen fünf Begegnungen ein. Um den zweiten Tabellenplatz zu halten, ist das definitiv zu wenig.

ESV St. Michael tritt am kommenden Freitag bei ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld an, FC Trofaiach empfängt am selben Tag FC Hohenhaus Tenne Schladming.

Goran Francesevic (Trofaiach): "Ein weitgehend kampfbetontes Derby mit vielen hochkarätigen Chancen auf beiden Seiten. Obwohl ein Unentschieden gerechter gewesen wäre, gratulierten wir der Haberl-Elf zum Sieg."

Oberliga Nord: ESV St. Michael – FC Trofaiach, 1:0 (1:0)

29 Marcel Gruber 1:0

