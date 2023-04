SV Thörl überholt ATV Irdning in der Tabelle

Details Samstag, 08. April 2023 18:42

Am Freitag begrüßte SV Thörl ATV Irdning. Die Begegnung ging mit 2:1 zugunsten von SV AquaFux Thörl aus. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Das Hinspiel war mit einer 1:5-Klatsche für Irdning geendet.

Torlose erste Halbzeit

Nach den ersten 45 Minuten ging es für SV Thörl und ATV Gabriel Irdning ohne Torerfolg in die Kabinen. Im zweiten Durchgang wendete sich dann für die 170 Besucher das Blatt und sie sahen auch Tore: Simon David Pernhofer brachte ATV Irdning in der 57. Minute ins Hintertreffen. Ein Weitschuss von der Strafraumgrenze fand seinen Weg ins Tor.

Nach einem Abwehrfehler der Thörler gelangte Sebastian Paric am 16er frei zum Schuss und er überhob den Torhüter der Gastgeber zum 1:1 Ausgleich (65.). Für den Siegestreffer zeichnete Andreas Kriegl verantwortlich. Er brachte den Ball nach einer Flanke von rechts per Kopf zum 2:1 zugunsten von SV AquaFux Thörl über die Linie (72.). Am Schluss schlug SV Thörl Irdning mit 2:1.

SV AquaFux Thörl muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Heimteam machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang sieben wieder. SV Thörl verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und sieben Niederlagen.

ATV Gabriel Irdning findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Der Angriff ist bei ATV Irdning die Problemzone. Nur 20 Treffer erzielte Irdning bislang. Fünf Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen hat ATV Gabriel Irdning momentan auf dem Konto.

SV AquaFux Thörl ist am Montag (16:00 Uhr) bei ASV Bad Mitterndorf zu Gast. Am Freitag empfängt ATV Irdning Tus Raika St. Peter am Kammersberg.

Stimme zum Spiel:

Gerald Kraschitzer, Trainer Thörl:

"Wir haben gewusst, dass Irdning gut in das Frühjahr gestartet ist. Deshalb sind wir defensiv sehr kompakt gestanden. Wir haben aus unseren wenigen Chancen die Tore gemacht und so zum Erfolg gefunden."

Oberliga Nord: SV AquaFux Thörl – ATV Gabriel Irdning, 2:1 (0:0)

72 Andreas Kriegl 2:1

65 Sebastian Paric 1:1

57 Simon David Pernhofer 1:0

Aufstellungen:

SV AquaFux THÖRL: Nicola Pichelbauer (K) - Dominik Rodler, Marvin Kernbichler, Simon David Pernhofer - Elias-Nikolaus Reiter, Patrick Kranz, Noel Kaltenegger, Fabio Untergrabner, Julian Stabelhofer - Matthias Pagger, Andreas Kriegl

Ersatzspieler: Christoph Wuntara, Alessandro Mitkovski, Tim Tösch, Liam Kaltenegger

ATV Gabriel Irdning: Jakob Franz Bischof - Michael Gruber, Christoph Daum, Alexander Hofer - Philipp Schweiger (K), Christoph Rindler, Sebastian Paric, Daniel Mayrhofer, Leon Köll - Manuel Eder, Daniel Adelwöhrer

Ersatzspieler: Salvador-Miguel Treiber, Hannes Wallner, Mario Petutschnig, Fabian Schweiger, Florian Daum, Oliver Adelwöhrer

