Torfestival: Kindberg-Mürzhofen verwöhnt die Zuseher

Details Samstag, 29. April 2023 13:34

Tus Krieglach kehrte vom Auswärtsspiel gegen Kindberg-Mürzhofen mit leeren Händen zurück. Am Ende hieß es 3:6. Damit wurde Kindberg-Mürzhofen der Favoritenrolle vollends gerecht. Die Kräfteverhältnisse im Hinspiel waren deutlich verteilt gewesen: Der Tabellenprimus hatte einen klaren 4:1-Sieg gefeiert.

Szabolcs Potharn war es, der in der 33. Minute das Spielgerät im Gehäuse von Krieglach unterbrachte. Thomas Schnittler erhöhte per Kopf für den Gastgeber auf 2:0 (38.). Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Markus Karlon seine Chance und schoss das 1:2 (45.) für EKRO Tus Krieglach-Fußball. Sein Treffer war besonders sehenswert - er traf per volley. Die Pausenführung von Kindberg-Mürzhofen fiel knapp aus.

Ein Flitzer während der Halbzeit. Die Ordner greifen aber nicht ein, die Mama hatte den kleinen Bengel im Griff! Chen Jan Jürgen, Ticker-Reporter

Die Partie schien sich jetzt zu wenden - Thomas Deutschmann glich nur wenig später für Tus Krieglach aus (50.). Manuel Trost verwertete einen Elfmeter in der 64. Minute und stellte den Vorsprung wieder her. Jetzt erst recht, dachte sich Krieglach, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (66.). Lorenz Täubl trug sich in die Torschützenliste ein.

Jetzt drückten die Hausherren aufs Tempo und brachten sich durch Treffer von Jonas Sander (71.), Florian Hoppl (80.) und Schnittler (92.) auf die Siegerstraße. Letzten Endes ging der FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen im Duell mit dem EKRO Tus Krieglach-Fußball als Sieger hervor.

Die Kindberg U11 macht mehr Stimmung wie so manche Bundesliga Vereine! Chen Jan Jürgen, Ticker-Reporter

Die errungenen drei Zähler gingen für Kindberg-Mürzhofen einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Erfolgsgarant der Gastgeber ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 66 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Kindberg-Mürz. sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und vier Niederlagen dazu. FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Tus Krieglach bleibt die defensivschwächste Mannschaft der Oberliga Nord. Die Abwehrprobleme von Krieglach bleiben akut, sodass EKRO Tus Krieglach-Fußball weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Mit erschreckenden 52 Gegentoren stellt Tus Krieglach die schlechteste Abwehr der Liga. Krieglach musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da EKRO Tus Krieglach-Fußball insgesamt auch nur vier Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Tus Krieglach taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Nächster Prüfstein für Kindberg-Mürzhofen ist auf gegnerischer Anlage Kapfenberger SV Amateure (Freitag, 18:30 Uhr). Krieglach misst sich am gleichen Tag mit ASV Bad Mitterndorf.

Stimme zum Spiel:

René Pitter, Trainer Kindberg-Mürzhofen:

"Das war ein tolles Spiel für die Zuseher. Die ersten 30 Minuten waren die Gegner besser, da sind wir nicht in die Zweikämpfe gekommen und haben nicht Fußball gespielt. Danach wurde es besser, da haben wir zwei Tore erzielt. Sechs Siege in Serie klingt top, wobei die Leistung nicht sehr gut war. Dennoch haben wir jetzt in sieben Tagen drei Spiele gewonnen."

Oberliga Nord: FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen – EKRO Tus Krieglach-Fußball, 6:3 (2:1)

92 Thomas Schnittler 6:3

80 Florian Hoppl 5:3

71 Jonas Sander 4:3

66 Laurenz Taeubl 3:3

64 Manuel Trost 3:2

50 Thomas Deutschmann 2:2

45 Markus Karlon 2:1

38 Thomas Schnittler 2:0

33 Szabolcs Potharn 1:0

Aufstellungen:

FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen: Mario Reissenegger - Julian Thomas Fauland (72. Olschnegger), Dominik Leitner (53. Tösch), Patrick Leitner, Thomas Schnittler - Stefan Putzi, Szabolcs Potharn, Manuel Trost (K), Jonas Sander - Florian Hoppl, Peter Frühwirth (84. Pinnitsch)

EKRO Tus Krieglach: Michael Budl, Marco Gfrerer (K), Thomas Deutschmann (84. Zenz), Manuel Rust, Daniel Ellmeier (74. Aschaber), Markus Karlon, Manuel Holzer, Philip Schneller, Matthias Huterer (84. Wieger), Marcel Petry, Nico Jance

by René Dretnik

Symbolfoto: Harald Dostal

