Auf Meisterkurs: 1. FC Leibnitz baut Serie aus und gewinnt auch das Derby gegen Gralla

Der 1. FC Leibnitz empfing den SV RB Pichler Bau Gralla zu einem nervenaufreibenden Duell, das trotz personeller Herausforderungen auf Seiten der Gäste für Hochspannung sorgte.

Leibnitz traf in der ersten Hälfte zweimal nur die Stange

Die Gäste aus Gralla traten mit einem dezimierten Kader gegen den Tabellenführer an, was der Thonhofer-Elf eine große Herausforderung bescherte. Von Anfang an war die Atmosphäre gespannt, während Leibnitz mehr Spielkontrolle zu haben schien und zu zahlreichen Chancen kam, die jedoch zweimal nur an die Stange gingen.

Die Führung für Leibnitz fiel nach einer herausragenden Kombination über die linke Seite, als Dominik Glavina sich durch die Abwehr schlängelte und das Tor erzielte. Doch Gralla zeigte sich unbeeindruckt und glich mit dem ersten richtigen Angriff aus. Florian Jezovita schickte seinen Kollegen Dominik Nöst in die Gasse schickte, der Gralla-Kapitän setzt zu einer Flanke und und diese riss ihm ab, sodass sich der Ball über den Torhüter hinweg in die lange Kreuzecke senkte. Mit dem 1:1 Zwischenresultat ging es in die Kabinen.

Die ersatzgeschwächte Mannschaft aus Gralla schlug sich wacker

Auch im zweiten Durchgang behielt Leibnitz die Oberhand, obwohl Gralla aktiver und auch besser mitspielte. Eine strittige Situation ereignete sich beim zweiten Treffer für Leibnitz: Nachdem Gralla durch Nöst einen weiteren Treffer erzielt hatte, wurde dieser im Nachhinein aberkannt. Der Ball war zuvor über der Torlinie gewesen - deshalb zählte der Treffer nicht.

Vor dem Siegestreffer herrschte Aufruhr - und auch danach

Während Gralla noch mit dem Schiedsrichter diskutierte, nutzte Leibnitz die Gelegenheit für einen schnellen Gegenangriff über die rechte Seite, wo Musger das entscheidende Tor erzielte. Aber auch dieser Treffer sorgte für reichlich Diskussion - Gralla reklamierte eine Abseitsstellung des Torschützen. Da auf dieser Seite kein Linienrichter zur Verfügung stand, musste sich der Unparteiische Heimo Blümel auf seine Intuition verlassen. Somit blieb der Treffer bestehen und besiegelte den knappen Sieg für den 1. FC Leibnitz.

Eine hitzige Partie endete somit mit einem knappen Sieg für Leibnitz, während Gralla trotz einer kämpferischen Leistung mit leeren Händen nach Hause ging.

Am kommenden Samstag tritt 1. FC Leibnitz bei der Zweitvertretung von USV Stein Reinisch Allerheiligen/W. an, während Gralla einen Tag zuvor TUS MTD St. Veit am Vogau empfängt.

Stimme zum Spiel:

Ewald Klampfer, Trainer Leibnitz:

"Wir haben sehr gut gespielt. Eine Dummheit von uns und die abgerissene Flanke hat uns kurz vor der Pause den Ausgleich beschert. Über 90 Minuten waren wir die klar bessere Mannschaft und haben deshalb auch verdient den Sieg eingefahren."

Heinz Thonhofer, Trainer Gralla:

"Wir haben alle unsere möglichen Mitteln in die Waagschale geworfen und den Kampf angenommen. In der zweiten Halbzeit haben wir die Partie relativ offen gestalten können. Am Ende war die Niederlage dennoch verdient, weil Leibnitz sehr viel Druck gemacht hat und auch einige Großchancen vorgefunden hat."

Unterliga West: 1. FC Leibnitz – SV RB Pichler Bau Gralla, 2:1 (1:1)

82 Marcel Musger 2:1

43 Dominik Nöst 1:1

27 Dominik Glavina 1:0

