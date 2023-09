Grandioser Auswärtssieg: KSV Amateure triumphieren bei ESV Knittelfeld

Details Samstag, 02. September 2023 00:47

Der ESV Fliesen&Stein Stojevic Knittelfeld büßte mit der Niederlage gegen die KSV Amateure die Tabellenführung ein. Die Jungfalken zeigten sich von ihrer besten Seite und siegten mit 5:1.

Die jungen Falken trafen schon nach drei Minuten

Kaum war das Spiel angepfiffen, lagen die Jungfalken bereits in Front. Marcel Kopeinig markierte in der dritten Minute die Führung. Die KSV-Amateure bewiesen ihre Überlegenheit und erhöhten durch Antonio Luci Sokcevic auf 2:0 (22.). In der 46. Minute durften auch heimischen Fans jubeln - Toni Sekic brachte den Ball im Netz der Gäste unter. So führten die Amas zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Bin vom Auftritt der Kapfenberger positiv überrascht. Absolute Kontrolle des Spiels bis jetzt! 19suki73, Ticker-Reporter

Unmittelbar nach dem Wiederbeginn - die Begegnung lief gerade einmal fünf Minuten - erzielte Maximilian Jus per Kopf das 3:1 für KSV Amateure (50.). In den letzten Minuten vor dem Ende erhöhten die KSV Amateure noch ihr Torkontingent. Für das 4:1 der Auswärtigen sorgte Stefan Duric, der in Minute 87 zur Stelle war. Kurz darauf traf Christoph Graschi in der Nachspielzeit für KSV Amateure (92.). Am Schluss siegten die Falken gegen des ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld. Vielleicht ein gutes Omen für die Einsermannschaft, diese empfängt am Sonntag um 10.30 Uhr den DSV Leoben zum Spitzenspiel.

Sonntag, 10.30 Uhr - Derby: KSV gegen DSV Leoben

Die gute Bilanz von ESV Knittelfeld hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte das Heimteam bisher drei Siege, ein Remis und eine Niederlage.

Die Offensive von KSV Amateure in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Knittelfeld war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 15-mal schlugen die Angreifer von Kapfenberger SV Amateure in dieser Spielzeit zu. Vier Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Kapfenberger SV Amateure.

Nach fünf absolvierten Spielen stockte KSV Amateure sein Punktekonto bereits auf zwölf Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld ist mit zehn Punkten aus fünf Partien gut in die Saison gestartet.

In zwei Wochen trifft Kapfenberger SV Amateure auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 17.09.2023 bei FC Judenburg antritt.

Stimme zum Spiel:

Lukas Knauer, Clubmanager KSV:

"Wir sind richtig zufrieden, mit den ersten fünf Runden! Der heutige richtig starke Auftritt zeigte, dass unsere Jungfalken ganz oben mitspielen wollen!"

Oberliga Nord: ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld – Kapfenberger SV Amateure, 1:5 (1:2)

92 Christoph Graschi 1:5

87 Stefan Duric 1:4

50 Maximilian Jus 1:3

46 Toni Sekic 1:2

22 Antonio Luci Sokcevic 0:2

3 Marcel Kopeinig 0:1

Aufstellungen:

ESV "Fliesen&Stein Stojcevic" Knittelfeld: Markus Karner - Andreas Stocker (K), Thomas Neumann, Markus Hochfellner, Patrick Berner - Toni Sekic, Adrian Zaharia, Maurice Mitteregger, Armin Masovic - Patrick Weinberger, Jan Luca Pongratz



Ersatzspieler: Julian Radlingmayr, Ilija Tomic, Dejan Nikolic, Alexander Traybar, Manuel Spitzer, Felix Hochfellner



Trainer: Martin Rosol

Kapfenberger SV: Marvin Wieser, Christoph Graschi (K), Jan Steinhuber, Maximilian Jus, Adrian Marinovic, Marcel Kopeinig, Lukas Thonhofer, Antonio Luci Sokcevic, Gabriel Simunovic, Jakob Jakic, Karlo Lalic



Ersatzspieler: Florian Neureiter, Stefan Duric, Ermin Abazi, Adin Omic, Elmin Delimehic, David Jörg Eberhard

Trainer: Denys Borsuk

by René Dretnik

Foto: KSV

